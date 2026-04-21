मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी से मचा राजनीतिक बवाल, भाजपा का कांग्रेस पर तीखा हमला

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संबित पात्रा ने इसे देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान बताया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी ने देश की राजनीति में एक बड़ा उबाल ला दिया है। मंगलवार को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में 'आतंकवादी' जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद राजनीति क गलियारों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हालांकि, विवाद बढ़ता देख खड़गे ने तुरंत सफाई पेश की और कहा कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा है। लेकिन यह

सफाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को न केवल प्रधानमंत्री का अपमान, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान करार दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कांग्रेस और डीएमके जैसे गठबंधन सहयोगियों का स्तर इतना गिर चुका है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। गोयल ने राहुल गांधी और एमके स्टालिन से मांग की है कि उन्हें इस मामले पर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि उन करोड़ों मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने मोदी को सत्ता सौंपी है। भाजपा नेताओं का मानना है कि यह कांग्रेस की सोची-समझी साजिश है ताकि प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया जा सके, लेकिन जनता इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह कोई फिसली हुई जुबान नहीं, बल्कि कांग्रेस की एक गहरी रणनीति है। पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों के प्रति नरम रुख अपनाती रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस के नेता ओसामा बिन लादेन को सम्मानजनक तरीके से संबोधित करते थे और जाकिर नाइक जैसे विवादित व्यक्ति को शांति का दूत मानते थे। पात्रा ने सवाल उठाया कि जो पार्टी आतंकियों के साथ सहानुभूति रखती हो, वह आज देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह रही है। यह स्थिति अत्यंत दुखद और निंदनीय है। भाजपा का स्पष्ट कहना है कि ऐसे निजी हमलों और ओछी राजनीति से न तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम होगी और न ही कांग्रेस का चुनावी भविष्य सुधरेगा। जनता इन बयानों को देख रही है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब निश्चित रूप से देगी। यह घटनाक्रम देश में राजनीतिक मर्यादा के गिरते स्तर को दर्शाता है और एक गंभीर बहस का विषय बन गया है कि क्या चुनावी रैलियों और प्रेस वार्ताओं में इस तरह की अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए





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