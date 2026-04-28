मसूद अजहर की गंभीर स्थिति: पाक मीडिया को सख्त हिदायत, पुराने वीडियो दिखाकर आतंकियों को प्रेरित किया जा रहा है

भारत के सबसे खतरनाक आतंकी और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है। उन्हें सैन्य बंकर में शिफ्ट किया गया है। पाक मीडिया को इस खबर से दूर रहने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट ने इस गोपनीय जानकारी को साझा किया है। मसूद अजहर की आतंकी कुंडली और उनकी आतंकी गतिविधियों का इतिहास भी इस खबर में शामिल है।

नई दिल्ली: भारत के सबसे खतरनाक आतंकी और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर की स्वास्थ्य स्थिति इन दिनों बेहद गंभीर है। सूत्रों के अनुसार, उन्हें अपने मुख्य केंद्र से निकालकर एक सैन्य बंकर में शिफ्ट किया गया है। यह एक अद्भुत बात है कि आतंकी संगठन के प्रमुख की गंभीर स्थिति को सबसे अधिक छिपाया जा रहा है। यह खबर जब भी बाहर आती है, तो जैश के आतंकियों का मनोबल न टूटे, इसलिए उन्हें मसूद अजहर के पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया को भी इस खबर से दूर रहने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पाक मीडिया को सख्त हिदायत दी है कि अगर इस खबर को सार्वजनिक किया गया तो इसके परिणाम खराब होंगे। यह दावा किया गया है पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट द्वारा। लकी बिष्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में मसूद अजहर के बारे में यह गोपनीय जानकारी साझा की है। मसूद अजहर की आतंकी कुंडली मसूद अजहर का जन्म 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में हुआ था। अजहर के पिता अल्लाह बख्श शब्बीर एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। शब्बीर के कुल 11 बच्चे थे, जिनमें मसूद तीसरे नंबर पर थे। 8वीं तक पढ़ने के बाद मसूद ने मेनस्ट्रीम स्कूल छोड़कर एक मदरसे में दाखिला ले लिया। 1989 में मसूद इसी मदरसे से ग्रैजुएट हुआ और उसे आलिम बना दिया गया। इस मदरसे का आतंकी संगठन 'हरकत-उल-अंसार' (HUA) से गहरा संबंध था। HUA ने मसूद को उर्दू भाषा की अपनी पत्रिका 'साद-ए-मुजाहिद्दीन' का संपादक भी बनाया। कुछ समय बाद मसूद HUA का जनरल सेक्रटरी बन गया। उसकी हैसियत आतंकियों की भर्ती करने और चंदा इकट्ठा करने की हो गई थी। फरवरी 1994 में HUM के सेक्रटरी मौलाना मसूद अजहर को भारतीय सेना ने कश्मीर के अनंतनाग में पकड़ लिया। दिसंबर 1999 में HUM के आतंकियों ने काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाइजैक कर लिया। फ्लाइट में 178 लोग थे, जिनकी सुरक्षित वापसी के बदले मसूद अजहर , अहमद उमर सईद शेख और मुस्तफाक अहमद जरगर को छोड़ने की मांग की गई। सात दिनों की सौदेबाजी के बाद लोगों को बचाने के लिए तीन मुख्य आतंकियों—मसूद, सईद शेख और मुस्तफाक को छोड़ दिया गया। यह घटना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा झटका था और मसूद अजहर को फिर से आतंकवाद ी गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिला.

नई दिल्ली: भारत के सबसे खतरनाक आतंकी और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर की स्वास्थ्य स्थिति इन दिनों बेहद गंभीर है। सूत्रों के अनुसार, उन्हें अपने मुख्य केंद्र से निकालकर एक सैन्य बंकर में शिफ्ट किया गया है। यह एक अद्भुत बात है कि आतंकी संगठन के प्रमुख की गंभीर स्थिति को सबसे अधिक छिपाया जा रहा है। यह खबर जब भी बाहर आती है, तो जैश के आतंकियों का मनोबल न टूटे, इसलिए उन्हें मसूद अजहर के पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया को भी इस खबर से दूर रहने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पाक मीडिया को सख्त हिदायत दी है कि अगर इस खबर को सार्वजनिक किया गया तो इसके परिणाम खराब होंगे। यह दावा किया गया है पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट द्वारा। लकी बिष्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में मसूद अजहर के बारे में यह गोपनीय जानकारी साझा की है। मसूद अजहर की आतंकी कुंडली मसूद अजहर का जन्म 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में हुआ था। अजहर के पिता अल्लाह बख्श शब्बीर एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। शब्बीर के कुल 11 बच्चे थे, जिनमें मसूद तीसरे नंबर पर थे। 8वीं तक पढ़ने के बाद मसूद ने मेनस्ट्रीम स्कूल छोड़कर एक मदरसे में दाखिला ले लिया। 1989 में मसूद इसी मदरसे से ग्रैजुएट हुआ और उसे आलिम बना दिया गया। इस मदरसे का आतंकी संगठन 'हरकत-उल-अंसार' (HUA) से गहरा संबंध था। HUA ने मसूद को उर्दू भाषा की अपनी पत्रिका 'साद-ए-मुजाहिद्दीन' का संपादक भी बनाया। कुछ समय बाद मसूद HUA का जनरल सेक्रटरी बन गया। उसकी हैसियत आतंकियों की भर्ती करने और चंदा इकट्ठा करने की हो गई थी। फरवरी 1994 में HUM के सेक्रटरी मौलाना मसूद अजहर को भारतीय सेना ने कश्मीर के अनंतनाग में पकड़ लिया। दिसंबर 1999 में HUM के आतंकियों ने काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाइजैक कर लिया। फ्लाइट में 178 लोग थे, जिनकी सुरक्षित वापसी के बदले मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुस्तफाक अहमद जरगर को छोड़ने की मांग की गई। सात दिनों की सौदेबाजी के बाद लोगों को बचाने के लिए तीन मुख्य आतंकियों—मसूद, सईद शेख और मुस्तफाक को छोड़ दिया गया। यह घटना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा झटका था और मसूद अजहर को फिर से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिला





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