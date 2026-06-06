मसूरी में हुड़दंगियों का उत्पात: माल रोड पर शराब के नशे में धुत युवकों ने मचाया तांडव

मसूरी के माल रोड पर शराब के नशे में धुत युवकों ने हुड़दंग मचाया, एक युवक अर्धनग्न अवस्था में कार की छत पर शराब पीता दिखा। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।
मसूरी के माल रोड पर शुक्रवार देर रात कुछ युवकों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक युवक अर्धनग्न अवस्था में कार की छत पर बैठकर हाथ में शराब की बोतल लहराता दिखाई दिया, जबकि उसके साथी तेज आवाज में शोर- शराब ा करते रहे। यह घटना तब हुई जब माल रोड पर कई पर्यटक और परिवार मौजूद थे, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हुड़दंग करने वाले युवक यूके-17 डब्ल्यू-3081 नंबर की कार में सवार होकर क्षेत्र में घूम रहे थे। इस घटना ने स्थानीय लोगों में रोष फैला दिया है, जिन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पर्यटन सीजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाना चाहिए। उन्होंने माल रोड, लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस क्षेत्र में पुलिस निगरानी बढ़ाने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि पुलिस बार-बार हुड़दंग ियों के खिलाफ कार्रवाई के दावे करती है, लेकिन हकीकत में ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। यदि समय रहते इन तत्वों पर कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नागरिकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं मसूरी की पर्यटन छवि को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, जो कि शहर की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। पिछले कुछ महीनों में मसूरी में हुड़दंग की घटनाएं बढ़ी हैं, खासकर पर्यटन सीजन के दौरान। प्रशासन ने समय-समय पर सख्त कार्रवाई की बात कही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में सुधार नहीं दिखता। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पुलिस रात्रि गश्त को बढ़ाए और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने तथा उत्पात मचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। यह भी सुझाव दिया गया कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष टीम गठित की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.
मसूरी के माल रोड पर शुक्रवार देर रात कुछ युवकों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक युवक अर्धनग्न अवस्था में कार की छत पर बैठकर हाथ में शराब की बोतल लहराता दिखाई दिया, जबकि उसके साथी तेज आवाज में शोर-शराबा करते रहे। यह घटना तब हुई जब माल रोड पर कई पर्यटक और परिवार मौजूद थे, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हुड़दंग करने वाले युवक यूके-17 डब्ल्यू-3081 नंबर की कार में सवार होकर क्षेत्र में घूम रहे थे। इस घटना ने स्थानीय लोगों में रोष फैला दिया है, जिन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पर्यटन सीजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाना चाहिए। उन्होंने माल रोड, लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस क्षेत्र में पुलिस निगरानी बढ़ाने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि पुलिस बार-बार हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई के दावे करती है, लेकिन हकीकत में ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। यदि समय रहते इन तत्वों पर कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नागरिकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं मसूरी की पर्यटन छवि को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, जो कि शहर की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। पिछले कुछ महीनों में मसूरी में हुड़दंग की घटनाएं बढ़ी हैं, खासकर पर्यटन सीजन के दौरान। प्रशासन ने समय-समय पर सख्त कार्रवाई की बात कही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में सुधार नहीं दिखता। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पुलिस रात्रि गश्त को बढ़ाए और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने तथा उत्पात मचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। यह भी सुझाव दिया गया कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष टीम गठित की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके
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