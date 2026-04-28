मसौढ़ी में जल संकट: पारंपरिक जलस्रोतों पर अवैध अतिक्रमण और डिब्बाबंद पानी पर बढ़ती निर्भरता

मसौढ़ी में पारंपरिक जलस्रोतों पर अवैध अतिक्रमण और बढ़ती सुविधाभोगी पीढ़ी के कारण जलस्तर में गिरावट आ रही है। लोग अब डिब्बाबंद पानी और आरओ सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं। मसौढ़ी में तीन डिब्बाबंद जलापूर्ति एजेंसियां हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर कोई जांच नहीं की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, पीने के लिए सबसे अच्छा पानी का टीडीएस स्तर 75 से 150 मिलीग्राम प्रति लीटर (पीपीएम) होता है। मसौढ़ी ब्लॉक के पास का पानी 350 से 400 टीडीएस है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है।

मसौढ़ी में जल संकट की बढ़ती समस्या: पारंपरिक जलस्रोत ों पर अवैध अतिक्रमण और बढ़ती सुविधाभोगी पीढ़ी के कारण जलस्तर में गिरावट आ रही है। आहर, पोखर, पइन जैसे जलस्रोतों पर अवैध निर्माण और बढ़ती शहरीकरण के कारण जलस्तर में गिरावट आ रही है। इससे घरेलू पेयजल की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। लोगों ने अब चापाकल और कुआं की जगह डिब्बाबंद पानी और आरओ सिस्टम पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। मसौढ़ी में तीन डिब्बाबंद जलापूर्ति एजेंसियां हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर कोई जांच नहीं की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, पीने के लिए सबसे अच्छा पानी का टीडीएस स्तर 75 से 150 मिलीग्राम प्रति लीटर (पीपीएम) होता है। मसौढ़ी ब्लॉक के पास का पानी 350 से 400 टीडीएस है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ साल पहले एक निजी कंपनी ने मसौढ़ी में जल की गुणवत्ता को लेकर सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के अनुसार, गांधी मैदान के पास 400 टीडीएस और गांधी मैदान के पश्चिमी इलाके के पानी का 300 से 400 टीडीएस था। लोगों का मानना है कि डिब्बाबंद पानी शुद्ध होता है और नल जल के पाइप फटे होने पर उसमें बैक्टीरिया के होने की आशंका होती है, जिससे परिवार के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों को बीमारी से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए डिब्बाबंद पानी का प्रयोग पेयजल के रूप में करते हैं। मसौढ़ी के तारेगना गोला मोहल्ले के पइन में शहर के नाला का पानी गिरता है, जिससे समरसेबुल का पानी भी गंदा हो गया है। तीन बार बोरिंग कराने के बावजूद पानी में झाग देता है, इसलिए डिब्बाबंद पानी पीना मजबूरी बन गई है। वीर कुंवर सिंह काॅलोनी के सुधीर कुमार का कहना है कि दूर से पानी लाना पड़ता है, इसलिए डिब्बाबंद पानी पीते हैं। पानी भी ठंडा रहता है। लखीबाग के मुकेश कुमार पटेल का मानना है कि डिब्बाबंद पानी ठीक रहता है और ठंडा रहता है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। संघतपर के अभिषेक केसरी का कहना है कि डिब्बाबंद पानी शुद्ध होता है और घर में पीने के पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं है। यह अधिक सुविधाजनक भी है। फोन करने पर घर पर आकर पहुंचा जाता है। अस्पताल रोड के राजेश कुमार उर्फ पिंटू रजक का कहना है कि ग्राहक का भी डिब्बाबंद पानी का डिमांड रहता है और अन्य स्रोत से पानी लाने में परेशानी होती है। कपड़ा दुकानदार पिंटू कुमार का कहना है कि डिब्बाबंद पानी का डिमांड बढ़ रहा है और अन्य स्रोत से पानी लाने में परेशानी होती है.

मसौढ़ी में जल संकट की बढ़ती समस्या: पारंपरिक जलस्रोतों पर अवैध अतिक्रमण और बढ़ती सुविधाभोगी पीढ़ी के कारण जलस्तर में गिरावट आ रही है। आहर, पोखर, पइन जैसे जलस्रोतों पर अवैध निर्माण और बढ़ती शहरीकरण के कारण जलस्तर में गिरावट आ रही है। इससे घरेलू पेयजल की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। लोगों ने अब चापाकल और कुआं की जगह डिब्बाबंद पानी और आरओ सिस्टम पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। मसौढ़ी में तीन डिब्बाबंद जलापूर्ति एजेंसियां हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर कोई जांच नहीं की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, पीने के लिए सबसे अच्छा पानी का टीडीएस स्तर 75 से 150 मिलीग्राम प्रति लीटर (पीपीएम) होता है। मसौढ़ी ब्लॉक के पास का पानी 350 से 400 टीडीएस है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ साल पहले एक निजी कंपनी ने मसौढ़ी में जल की गुणवत्ता को लेकर सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के अनुसार, गांधी मैदान के पास 400 टीडीएस और गांधी मैदान के पश्चिमी इलाके के पानी का 300 से 400 टीडीएस था। लोगों का मानना है कि डिब्बाबंद पानी शुद्ध होता है और नल जल के पाइप फटे होने पर उसमें बैक्टीरिया के होने की आशंका होती है, जिससे परिवार के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों को बीमारी से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए डिब्बाबंद पानी का प्रयोग पेयजल के रूप में करते हैं। मसौढ़ी के तारेगना गोला मोहल्ले के पइन में शहर के नाला का पानी गिरता है, जिससे समरसेबुल का पानी भी गंदा हो गया है। तीन बार बोरिंग कराने के बावजूद पानी में झाग देता है, इसलिए डिब्बाबंद पानी पीना मजबूरी बन गई है। वीर कुंवर सिंह काॅलोनी के सुधीर कुमार का कहना है कि दूर से पानी लाना पड़ता है, इसलिए डिब्बाबंद पानी पीते हैं। पानी भी ठंडा रहता है। लखीबाग के मुकेश कुमार पटेल का मानना है कि डिब्बाबंद पानी ठीक रहता है और ठंडा रहता है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। संघतपर के अभिषेक केसरी का कहना है कि डिब्बाबंद पानी शुद्ध होता है और घर में पीने के पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं है। यह अधिक सुविधाजनक भी है। फोन करने पर घर पर आकर पहुंचा जाता है। अस्पताल रोड के राजेश कुमार उर्फ पिंटू रजक का कहना है कि ग्राहक का भी डिब्बाबंद पानी का डिमांड रहता है और अन्य स्रोत से पानी लाने में परेशानी होती है। कपड़ा दुकानदार पिंटू कुमार का कहना है कि डिब्बाबंद पानी का डिमांड बढ़ रहा है और अन्य स्रोत से पानी लाने में परेशानी होती है





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