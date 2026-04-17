मस्क का अंतरिक्ष दांव: स्पेसएक्स के रिकॉर्ड IPO की तैयारी और नैस्डैक के नियमों में बदलाव

एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स, लगभग दो ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ इतिहास का सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी में है। कंपनी ने नैस्डैक में लिस्टिंग के लिए गोपनीय दस्तावेज दाखिल किए हैं और अमेरिकी शेयर बाजार नियामक ने कंपनी को सुविधा देने के लिए अपने कुछ नियमों में ढील दी है। यह कदम अंतरिक्ष उद्योग और वित्तीय बाजारों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, लेकिन उच्च मूल्यांकन को लेकर चिंताएं भी बनी हुई हैं।

एलन मस्क की स्पेसएक्स (SpaceX) दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनने की कगार पर है। कंपनी ने हाल ही में अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक (NASDAQ) में लिस्टिंग की तैयारी के तहत गोपनीय दस्तावेज दाखिल किए हैं। स्पेसएक्स का लक्ष्य लगभग दो ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ अपने कुल हिस्सेदारी का एक छोटा सा अंश बेचकर 75 अरब डॉलर जुटाना है। यदि यह योजना सफल होती है, तो यह इतिहास का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश ( IPO ) बन जाएगा। 2002 में स्थापित, स्पेसएक्स का प्राथमिक उद्देश्य मानवता को

बहु-ग्रह प्रजाति बनाना है। कंपनी ने पुन: प्रयोज्य रॉकेट और लॉन्च वाहनों के विकास में क्रांति ला दी है, जिसने अंतरिक्ष प्रक्षेपण की लागत को 2000 के दशक की शुरुआत की तुलना में केवल 5% तक कम कर दिया है। अब तक, स्पेसएक्स ने लगभग 600 सफल रॉकेट लैंडिंग हासिल की है, जिसने वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए नए रास्ते खोले हैं। हालांकि, स्पेसएक्स की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसके सैटेलाइट इंटरनेट व्यवसाय, स्टारलिंक (Starlink) से आता है, जो वर्तमान में दुनिया भर में एक करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। हाल ही में, फरवरी 2026 में, स्पेसएक्स ने ग्रोक (Grok) के डेवलपर xAI के साथ विलय किया। इस सौदे को अब तक का सबसे बड़ा निजी कॉर्पोरेट विलय माना जा रहा है। इस विलय में xAI का मूल्य 250 अरब डॉलर और स्पेसएक्स का एक ट्रिलियन डॉलर आंका गया था, जिससे संयुक्त इकाई का कुल मूल्य 1.25 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इस रणनीतिक विलय ने स्पेसएक्स के आईपीओ के लिए मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एलन मस्क के अनुसार, आईपीओ से जुटाई गई धनराशि का उपयोग अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर डेटा केंद्रों के लिए सैटेलाइट स्थापित करने के लिए किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स को सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना है, जिससे पृथ्वी पर बिजली और पानी जैसी संसाधनों की सीमाओं से बचा जा सके। यह दूरदर्शी योजना अंतरिक्ष-आधारित कंप्यूटिंग और डेटा भंडारण के भविष्य को आकार देने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। स्पेसएक्स की संभावित लिस्टिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए, नैस्डैक ने अपने कुछ नियमों में संशोधन किया है। परंपरागत रूप से, किसी कंपनी को इंडेक्स में शामिल होने के लिए अपने कम से कम 10% शेयरों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। हालांकि, स्पेसएक्स के मामले में इस शर्त में ढील दी गई है। इसके अतिरिक्त, नई लिस्टेड कंपनियों के लिए इंडेक्स में शामिल होने की समय सीमा को तीन महीने से घटाकर 15 ट्रेडिंग दिन कर दिया गया है। इन समायोजनों से स्पेसएक्स को नैस्डैक 100 जैसे प्रमुख सूचकांकों में जल्दी शामिल होने की अनुमति मिल सकती है। इसका सीधा प्रभाव उन निवेशकों पर पड़ेगा जो इंडेक्स फंड या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETFs) में निवेश करते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि नैस्डैक 100 को ट्रैक करने वाले फंड में 600 अरब डॉलर से अधिक की राशि लगी हुई है, जो स्वतः ही स्पेसएक्स के शामिल होने पर उसमें निवेश करेगी। हालांकि, स्पेसएक्स के दो ट्रिलियन डॉलर के उच्च मूल्यांकन पर सवाल उठ रहे हैं। कंपनी का पिछले वर्ष का राजस्व लगभग 15 अरब डॉलर रहा, जो कि लक्षित मूल्यांकन की तुलना में काफी अधिक है। तुलनात्मक रूप से, टेस्ला (Tesla) जैसी अत्यधिक मूल्यांकित कंपनी की तुलना में भी स्पेसएक्स का मूल्यांकन कई गुना अधिक आंका जा रहा है। यह चिंता का विषय है कि क्या कंपनी अपने भारी मूल्यांकन को उचित ठहराने में सक्षम होगी। स्पेसएक्स ने यह भी संकेत दिया है कि वह अपने शेयरों का लगभग 30% खुदरा निवेशकों के लिए उपलब्ध कराना चाहती है। मस्क की कंपनियां खुदरा निवेशकों के बीच पहले से ही अत्यधिक लोकप्रिय रही हैं, और इस आईपीओ के प्रति भारी उत्साह की उम्मीद है। हालांकि, विशेषज्ञों का सुझाव है कि इतनी ऊंची वैल्यूएशन और नियमों में ढील के बीच निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। बड़े निवेशकों और निगमों के लिए नियमों में यह बदलाव बाजार में अस्थिरता बढ़ा सकता है और जोखिम भी बढ़ा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि निवेशक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, विकास की संभावनाओं और बाजार की गतिशीलता का गहन विश्लेषण करें





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