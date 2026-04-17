मस्क का शक्ति प्रदर्शन: स्पेसएक्स के ऐतिहासिक आईपीओ के लिए नैस्डैक के नियमों में बड़े बदलाव

एलन मस्क की एयरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स, दो ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ नैस्डैक में सूचीबद्ध होने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने आईपीओ से पहले गोपनीय दस्तावेज दाखिल किए हैं, और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नैस्डैक ने अपने नियमों में भी बदलाव किए हैं। यह इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, जिसका सीधा असर वैश्विक शेयर बाजारों पर पड़ेगा।

एलन मस्क की स्पेसएक्स (SpaceX) कंपनी, जो ब्रह्मांड में मानवजाति को बहु-ग्रहीय प्रजाति बनाने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ काम कर रही है, ने हाल ही में अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक (NASDAQ) में सूचीबद्ध होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी ने अपने बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) से पहले गोपनीय दस्तावेज दाखिल किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, स्पेसएक्स इस आईपीओ के माध्यम से लगभग दो ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन को लक्षित कर रही है और अपने हिस्सेदारी के एक छोटे से हिस्से की

बिक्री करके लगभग 75 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। यदि यह सौदा सफल होता है, तो यह अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। 2002 में स्थापित, स्पेसएक्स ने रॉकेट और लॉन्च वाहनों के पुन: प्रयोज्य (reusable) तकनीक को विकसित करके अंतरिक्ष प्रक्षेपण की लागत में अभूतपूर्व कमी लाई है। 2000 के दशक की शुरुआत की तुलना में यह लागत अब केवल 5% रह गई है। कंपनी ने अब तक लगभग 600 सफल रॉकेट लैंडिंग हासिल की हैं, जिसने वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। हालांकि, स्पेसएक्स की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसके उपग्रह इंटरनेट व्यवसाय, स्टारलिंक (Starlink) से आता है, जो दुनिया भर में एक करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर रहा है। इस साल की शुरुआत में, फरवरी 2026 में, स्पेसएक्स ने एआई (AI) कंपनी xAI के साथ विलय किया, जो ग्रोक (Grok) का डेवलपर है। इस विलय को अब तक का सबसे बड़ा निजी कॉर्पोरेट विलय माना जा रहा है, जिसमें xAI का मूल्य 250 अरब डॉलर और स्पेसएक्स का एक ट्रिलियन डॉलर आंका गया था, जिससे संयुक्त इकाई का मूल्य 1.25 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इस विलय ने स्पेसएक्स के आईपीओ की राह को और भी सुगम बना दिया है। एलन मस्क के अनुसार, आईपीओ से जुटाई गई धनराशि का उपयोग अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर उपग्रहों को स्थापित करने के लिए किया जाएगा। इन उपग्रहों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना है, जिससे पृथ्वी पर बिजली और पानी जैसी संसाधनों की सीमाओं से बचा जा सके। स्पेसएक्स की संभावित लिस्टिंग को ध्यान में रखते हुए, नैस्डैक ने अपने कुछ नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सामान्यतः, किसी कंपनी को इंडेक्स में शामिल होने के लिए कम से कम 10% शेयर बाजार में उपलब्ध होना आवश्यक होता है। हालांकि, स्पेसएक्स के मामले में इस शर्त में ढील दी गई है। इसके अतिरिक्त, नई सूचीबद्ध कंपनियों के लिए इंडेक्स में शामिल होने की समय सीमा को तीन महीने से घटाकर केवल 15 ट्रेडिंग दिन कर दिया गया है। इससे स्पेसएक्स जल्दी ही नैस्डैक 100 जैसे प्रमुख इंडेक्स का हिस्सा बन सकती है। इसका सीधा असर उन निवेशकों पर पड़ेगा जो इंडेक्स फंड या ईटीएफ (ETF) में निवेश करते हैं। अनुमान है कि नैस्डैक 100 को ट्रैक करने वाले फंडों में 600 अरब डॉलर से अधिक की राशि निवेशित है, जो स्पेसएक्स के शामिल होते ही स्वतः ही उसमें निवेशित हो जाएगी। हालांकि, स्पेसएक्स की इतनी अधिक वैल्यूएशन को लेकर बाजार में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कंपनी का पिछले साल का राजस्व लगभग 15 अरब डॉलर रहा, जबकि दो ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य के हिसाब से यह मूल्यांकन काफी अधिक माना जा रहा है। इसकी तुलना टेस्ला (Tesla) जैसी अत्यधिक मूल्यवान कंपनी से की जाए, तो भी स्पेसएक्स का मूल्यांकन उससे कई गुना अधिक आंका जा रहा है। स्पेसएक्स ने यह संकेत दिया है कि वह अपने शेयरों का लगभग 30% हिस्सा खुदरा (retail) निवेशकों के लिए भी उपलब्ध कराना चाहती है। मस्क की कंपनियां पहले से ही आम निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय रही हैं, ऐसे में इस आईपीओ को लेकर भी भारी उत्साह की उम्मीद है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी ऊंची वैल्यूएशन और नियमों में ढील के माहौल में निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। बड़े निवेशकों और कंपनियों के लिए नियमों में किए गए ये बदलाव बाजार में अस्थिरता बढ़ा सकते हैं और जोखिम को भी काफी हद तक बढ़ा सकते हैं





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