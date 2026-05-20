महंगाई और घटती खपत का भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी पर प्रभाव

बढ़ती महंगाई, कमजोर मानसून और कच्चे तेल की कीमतों ने भारत में घरेलू खपत को प्रभावित किया है, जिससे विकास दर में गिरावट की आशंका बढ़ गई है।

भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसके विशाल बाजार और आम जनता की खरीदारी क्षमता है। जब हम विकास दर की बात करते हैं, तो अक्सर कारखानों और औद्योगिक उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन असलियत यह है कि गांव की छोटी किराना दुकानों से लेकर बड़े शहरों के आलीशान मॉल्स तक होने वाला खर्च ही आर्थिक विकास की असली धड़कन है। वर्तमान समय में भारत एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जहां महंगाई एक बड़ी बाधा बनकर उभरी है। घरेलू सकल घरेलू उत्पाद ( जीडीपी ) में निजी खपत की हिस्सेदारी लगभग 57 प्रतिशत है, जिसका अर्थ यह है कि यदि लोगों की खरीदारी की क्षमता घटती है या वे खर्च करने में हिचकिचाते हैं, तो इसका सीधा और गहरा असर देश की विकास दर पर पड़ेगा। वर्तमान में पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की अस्थिर और ऊंची कीमतें, विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी की निकासी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की गिरती कीमत ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमानों में कटौती करना शुरू कर दिया है, जो एक चिंताजनक संकेत है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.

6 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है। इसी तरह, मूडीज रेटिंग्स ने भी अपनी रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर को 6.8 प्रतिशत से घटाकर 6.0 प्रतिशत करने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग्स ने भी अल-नीनो के प्रभाव और पश्चिम एशिया के तनाव को देखते हुए 2026-27 के लिए 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। हालांकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट है कि बाहरी झटके और आंतरिक महंगाई देश की विकास गति को धीमा कर सकते हैं। जब उपभोग की रफ्तार कम होती है, तो कंपनियों का मुनाफा गिरता है और वे निवेश कम कर देती हैं, जिससे एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) सेक्टर, जिसमें साबुन, तेल, बिस्कुट और चाय जैसे रोजमर्रा के सामान शामिल हैं, अर्थव्यवस्था की सेहत का सबसे सटीक संकेतक माना जाता है। वर्ल्डपैनल बाय न्यूमरेटर के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से मार्च की तिमाही में एफएमसीजी वैल्यू ग्रोथ 13.1 प्रतिशत रही, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ केवल 5.4 प्रतिशत ही रही। इसका मतलब यह है कि कंपनियां उत्पादों के दाम बढ़ाकर अपना राजस्व तो बढ़ा रही हैं, लेकिन वास्तव में बिकने वाले सामान की मात्रा नहीं बढ़ रही है। यह एक गंभीर चेतावनी है क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है, तो मध्यम और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ता गैर-जरूरी चीजों की खरीदारी टाल देते हैं। वे महंगे ब्रांड्स को छोड़कर सस्ते विकल्पों की तलाश करते हैं या फिर बचत के लिए बड़े वैल्यू पैक खरीदते हैं। कंपनियों के लिए अब चुनौती केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि वॉल्यूम ग्रोथ हासिल करना है, जो केवल तभी संभव है जब उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में सुधार हो। आने वाले समय में उपभोग की सबसे बड़ी परीक्षा मौसम और कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करेगी। अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) के अनुसार, मई से जुलाई 2026 के बीच अल नीनो के उभरने की संभावना 82 प्रतिशत है, और इसके सर्दियों तक बने रहने की आशंका 96 प्रतिशत तक है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के शुरुआती अनुमानों ने भी संकेत दिया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर रह सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कमजोर मानसून का सीधा असर खेतों की पैदावार पर पड़ता है। जब फसलें खराब होती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आय घटती है, जिससे अनाज, सब्जी और दूध जैसे आवश्यक सामानों की कीमतें बढ़ती हैं और ग्रामीण मांग में भारी गिरावट आती है। इसके साथ ही, यदि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो परिवहन और पैकेजिंग की लागत बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई और अधिक बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। उपभोग की रफ्तार में कमी आने का असर केवल एफएमसीजी सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था में एक लहर की तरह फैलेगा। जब लोग कम खरीदारी करेंगे, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियों की बिक्री घटेगी, निर्माण क्षेत्र में सीमेंट और स्टील की मांग कम होगी, और कपड़ा व इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों में मंदी आएगी। इसका सीधा असर छोटे कारोबारियों और एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इसके परिणामस्वरूप सरकार के जीएसटी संग्रह में कमी आ सकती है और सबसे चिंताजनक बात यह होगी कि रोजगार के नए अवसर कम हो जाएंगे या मौजूदा नौकरियों पर खतरा मंडराएगा। अतः, यदि समय रहते महंगाई पर नियंत्रण नहीं पाया गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा नहीं मिला, तो भारत की विकास दर को एक बड़ा झटका लग सकता है





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