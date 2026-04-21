महानदी जल विवाद: ट्रिब्यूनल का बड़ा निर्देश, राज्यों को सौंपा गया डेटा पेश करने का काम

महानदी जल विवाद पर ट्रिब्यूनल ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ से मिलियन एकड़ फीट में जलराशि का डेटा मांगा है। 2 मई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले दोनों राज्यों ने सहमति बनाने के लिए सात दिनों का समय मांगा है।
महानदी जल विवाद को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच लंबे समय से चले आ रहे पानी के बंटवारे के इस जटिल मामले में ट्रिब्यूनल ने अब सख्ती दिखाते हुए ठोस डेटा की मांग की है। ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे महानदी बेसिन में उपलब्ध कुल जलराशि का सटीक विवरण मिलियन एकड़ फीट (MAF) में तैयार करें और उसे आगामी सुनवाई से पहले अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। यह कदम विवाद के वैज्ञानिक और तथ्यात्मक समाधान की दिशा में एक बड़ी
उपलब्धि माना जा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों राज्यों की तकनीकी टीमों ने अब तक करीब 13 दौर की विस्तृत बैठकें की हैं, जिनमें नदी के मौसमी बहाव और गैर-मौसमी जलस्तर के आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया गया है। ओडिशा के एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया जा रहा है ताकि 2 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल के सामने कोई भी अस्पष्टता न रहे। ओडिशा सरकार का पक्ष यह है कि महानदी का जल प्रवाह दोनों राज्यों के किसानों और पर्यावरण के लिए जीवन रेखा है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका बंटवारा होना अनिवार्य है। वहीं, छत्तीसगढ़ भी अपने जल परियोजनाओं के दावों के साथ मजबूती से खड़ा है। दोनों राज्यों के बीच इस विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए लगातार वार्ता की जा रही है। अब तक दोनों पक्षों ने कुल 45 विवादित बिंदुओं की पहचान की थी, जिनमें से अधिकांश पर सहमति बनने की खबर है। हालांकि, कुछ तकनीकी और नीतिगत मुद्दों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है, जिन्हें सुलझाने के लिए दोनों राज्यों ने ट्रिब्यूनल से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। ट्रिब्यूनल ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है और उम्मीद जताई है कि अगली सुनवाई तक इन शेष मुद्दों पर भी आम सहमति बन जाएगी। आगामी 2 मई की सुनवाई इस पूरे विवाद का भविष्य तय करेगी। यह दिन न केवल दोनों राज्यों के बीच विश्वास बहाली के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह महानदी के जल प्रबंधन की भविष्य की नीति को भी दिशा देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों राज्य अपनी हठधर्मिता छोड़कर सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर समाधान निकालते हैं, तो यह न केवल कानूनी प्रक्रिया को तेज करेगा बल्कि दोनों राज्यों की जनता के हितों की भी रक्षा करेगा। ओड़िशा के निवासियों के लिए यह मामला जीवन और आजीविका से जुड़ा है, वहीं छत्तीसगढ़ के लिए यह सिंचाई और औद्योगिक विकास की आवश्यकता है। अतः इस विवाद का न्यायपूर्ण निपटारा ही एकमात्र विकल्प है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ट्रिब्यूनल की कड़ी निगरानी में हो रही यह प्रक्रिया एक उदाहरण पेश करेगी कि कैसे अंतर-राज्यीय जल विवादों को तकनीकी डेटा और आपसी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है
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