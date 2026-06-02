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महाराष्ट्र सरकार ने खरीदी एअर इंडिया बिल्डिंग, 46,470 वर्ग मीटर का स्थल मिला

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महाराष्ट्र सरकार ने खरीदी एअर इंडिया बिल्डिंग, 46,470 वर्ग मीटर का स्थल मिला
महाराष्ट्र सरकारएअर इंडिया बिल्डिंगमुंबई
📆02-06-2026 22:12:00
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महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की एअर इंडिया बिल्डिंग को 16,01 करोड़ रुपये में खरीद लिया और 46,470 वर्ग मीटर का अतिरिक्त कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया। लोक निर्माण विभाग द्वारा रेनोवेशन और एक वर्ष में उपयोग हेतु तैयार करने की योजना सुनिश्चित की गई।

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में स्थित ऐतिहासिक एअर इंडिया बिल्डिंग की खरीददारी को पूरा कर लिया है, जिससे राज्य के लिए लगभग 46,470 वर्ग मीटर का अतिरिक्त कार्यालय स्थान उपलब्ध हो गया है। यह सौदा 2018 में एअर इंडिया के एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के तहत होने वाली बिक्री के बाद से लंबित था, और अब इसे 16,01 करोड़ रुपये में अंतिम रूप दिया गया है। इस निर्णय के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य अपने कई विभागों के किराये पर लिए गए दफ्तरों को एक ही परिसर में समेकित कर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और किराया खर्च में कटौती करना है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इमारत में अंदरूनी रूप से व्यापक रेनोवेशन कार्य करने की योजना बनाई है, जिसे एक वर्ष के भीतर पूर्ण करके उपयोग में लाया जाएगा। इस प्रकार मुख्य सचिवालय के निकट आने वाले विभागों को तुरंत कामकाज के लिये सुसज्जित परिसर मिलेगा। इतिहास की बात करें तो एअर इंडिया ने 2018 में 2,000 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक मांग के साथ इस इमारती को बेचने का निर्णय लिया था। सरकार ने पहले 1,400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था, पर तब भी अन्य बिडर - जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और LIC - ने अधिक बोली लगाई थी। अंततः राज्य सरकार ने अपनी पेशकश 16,01 करोड़ रुपये तक बढ़ाई और लीज पर दी गई जमीन के लगभग 3,00 करोड़ रुपये के बकायों को भी माफ कर दिया। केंद्रीय सरकार ने 2024 में इस सौदे को अनुमोदित किया, और नवंबर 2025 में महाराष्ट्र कैबिनेट ने औपचारिक रूप से खरीद प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। इसके बाद एअर इंडिया के पूर्व ओर के मुख्यालय के स्थानांतर के कारण हुए किराया बोझ को अब समाप्त किया जा सकेगा और प्रशासनिक कार्यों में तेज़ी आने की संभावना है। यह कदम मुंबई में चल रही जगह की कमी और 2012 में हुई आग के बाद विभागों के बिखरे रहने की परिस्थिति को हल करने में भी मदद करेगा। अतिरिक्त रूप से, एअर इंडिया के नया किए गये फैसले से संबंधित रूप में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुई बैठक के बाद भी महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिकता देने की व्यवस्था हुई। इस प्रकार, राज्य सरकार ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से एअर इंडिया से इमारती का अधिग्रहण कर अपने प्रशासनिक ढांचे को और सुदृढ़ बनाया है.

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में स्थित ऐतिहासिक एअर इंडिया बिल्डिंग की खरीददारी को पूरा कर लिया है, जिससे राज्य के लिए लगभग 46,470 वर्ग मीटर का अतिरिक्त कार्यालय स्थान उपलब्ध हो गया है। यह सौदा 2018 में एअर इंडिया के एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के तहत होने वाली बिक्री के बाद से लंबित था, और अब इसे 16,01 करोड़ रुपये में अंतिम रूप दिया गया है। इस निर्णय के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य अपने कई विभागों के किराये पर लिए गए दफ्तरों को एक ही परिसर में समेकित कर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और किराया खर्च में कटौती करना है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इमारत में अंदरूनी रूप से व्यापक रेनोवेशन कार्य करने की योजना बनाई है, जिसे एक वर्ष के भीतर पूर्ण करके उपयोग में लाया जाएगा। इस प्रकार मुख्य सचिवालय के निकट आने वाले विभागों को तुरंत कामकाज के लिये सुसज्जित परिसर मिलेगा। इतिहास की बात करें तो एअर इंडिया ने 2018 में 2,000 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक मांग के साथ इस इमारती को बेचने का निर्णय लिया था। सरकार ने पहले 1,400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था, पर तब भी अन्य बिडर - जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और LIC - ने अधिक बोली लगाई थी। अंततः राज्य सरकार ने अपनी पेशकश 16,01 करोड़ रुपये तक बढ़ाई और लीज पर दी गई जमीन के लगभग 3,00 करोड़ रुपये के बकायों को भी माफ कर दिया। केंद्रीय सरकार ने 2024 में इस सौदे को अनुमोदित किया, और नवंबर 2025 में महाराष्ट्र कैबिनेट ने औपचारिक रूप से खरीद प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। इसके बाद एअर इंडिया के पूर्व ओर के मुख्यालय के स्थानांतर के कारण हुए किराया बोझ को अब समाप्त किया जा सकेगा और प्रशासनिक कार्यों में तेज़ी आने की संभावना है। यह कदम मुंबई में चल रही जगह की कमी और 2012 में हुई आग के बाद विभागों के बिखरे रहने की परिस्थिति को हल करने में भी मदद करेगा। अतिरिक्त रूप से, एअर इंडिया के नया किए गये फैसले से संबंधित रूप में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुई बैठक के बाद भी महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिकता देने की व्यवस्था हुई। इस प्रकार, राज्य सरकार ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से एअर इंडिया से इमारती का अधिग्रहण कर अपने प्रशासनिक ढांचे को और सुदृढ़ बनाया है

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महाराष्ट्र सरकार एअर इंडिया बिल्डिंग मुंबई किराया बचत लोक निर्माण विभाग ऑफिस स्थान रेनोवेशन राज्य प्रशासन

 

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