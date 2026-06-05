महाराष्ट्र में बेटियों का जन्म अनुपात 10 साल में न सुधरा, शहरों में हालात और बिगड़े

महाराष्ट्र में बेटियों का जन्म अनुपात चिंताजनक बना हुआ है, SRS रिपोर्ट 2024 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार हुआ है लेकिन शहरी क्षेत्रों में स्थिति और बिगड़ी है, जो सामाजिक भेदभाव और नीति की कमियों का संकेत है।

महाराष्ट्र में बेटियों का जन्म अनुपात चिंताजनक बना हुआ है, जैसा कि Sample Registration System (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 में सामने आया है। पिछले दशक में राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात लगभग स्थिर रहा, जो साल 2012-14 में प्रति 1,000 लड़कों पर 896 लड़कियों के स्थान पर साल 2022-24 में केवल 899 लड़कियों के जन्म के रिकॉर्ड के रूप में बढ़ा। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 918 से काफी कम है। महाराष्ट्र आर्थिक रूप से विकसित रहता है लेकिन बेटियों के जन्म अनुपात में पिछड़ेपन की स्थिति अभी भी जारी है। रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सुधार दिखा, जहां लिंगानुपात 888 से बढ़कर 910 हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 908 से घटकर 885 पर पहुँच गया। यह ट्रेंड देश भर में उलट है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 928 है और ग्रामीण क्षेत्रों में 914। महाराष्ट्र की शहरी स्थिति हरियाणा के कुल राज्य औसत के समान है, जो पिछले कई सालों से इस समस्या के लिए जाना जाता रहा है। राज्य के लिए यह चिंता का विषय है क्योंकि वह छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम जैसे राज्यों की तुलना में कम लिंगानुपात रिकॉर्ड कर रहा है और बिहार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के बाद देश में पिछड़ेपन का स्थान बना हुआ है। यह स्थिति सामाजिक असंतुलन का संकेत मानी जा रही है। विशेषज्ञों ने शहरी क्षेत्रों में बेटियों के कम जन्म के लिए सामाजिक सोच और लैंगिक भेदभाव को मुख्य कारण बताया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार जागरूकता अभियान और सरकारी योजनाओं के प्रभाव का परिणाम है, जबकि शहरों में बीमारी लगातार बढ़ रही है, जिसका अर्थ है कि समस्या अभी भी काफी गंभीर है। महाराष्ट्र के लिए यह चिंताजनक है कि विकसित राज्य भी राष्ट्रीय औसत से नीचे लिंगानुपात बनाए रख रहा है। यह आंकड़े नीति निर्माताओं और समाज दोनों के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। मुश्किल यह है कि जबकि राज्य कुल प्रजनन दर (TFR) 1.

4 बच्चे प्रति महिला रख रहा है, जो राष्ट्रीय औसत 1.9 से कम है, लेकिन जन्म के समय लिंगानुपात में पिछड़ेपन इस विकास की प्रगति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। सुझाव यह है कि स्त्रियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, जहां आधुनिक जीवन शैली के बावजूद पारंपरिक मानदंडों का दबाव जारी है। महाराष्ट्र की स्थिति केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बड़े सामाजिक और आर्थिक परिणामों का प्रतीक है। असमान लिंगानुपात का मतलब है कि भविष्य में बेटियों की संख्या कम होगी, जिससे स्त्रियों का विवाह और उनके योगदान के मौके कम होंगे। यह दीर्घकाल में श्रम बाजार और आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार को शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से इस समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सुधार के लिए महिला शिक्षा प्रवर्धन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और बुरे प्रथाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाना आवश्यक है। यदि महाराष्ट्र इसमें सफल नहीं होगा तो यह देश के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। Note: मूल समाचार में अनावश्यक पुनरावृत्तियाँ और बाहरी तत्व शामिल थे जिन्हें हटा दिया गया है। यह रिफ्रेश हिंदी में प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है





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