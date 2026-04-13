महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना से 68 लाख महिलाओं को हटाया, सालाना 12,240 करोड़ रुपये की बचत

महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाली 68 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया है, जिससे सालाना 12,240 करोड़ रुपये की बचत होगी। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। इस कदम से योजना के तहत धन के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि केवल पात्र महिलाएं ही लाभ उठाएं।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना से 68 लाख महिलाओं को हटाने का फैसला किया है, जिससे सालाना 12,240 करोड़ रुपये की बचत होगी। सरकार ने योजना के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। पहले यह समय सीमा 31 मार्च तक थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इन 68 लाख महिलाओं के बाहर होने से अब अन्य विभागों से धन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकनाथ शिंदे सरकार ने जुलाई 2024 में लाडली बहन योजना शुरू की थी। शुरुआत में, इस योजना के तहत लगभग 2 करोड़ 47 लाख महिलाएं लाभार्थी थीं, जिनमें से 31 मार्च 2026 तक 1 करोड़ 75 लाख महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली। वहीं, 68 लाख महिलाएं अपात्र पाई गईं और योजना से बाहर हो गईं। ई-केवाईसी अनिवार्य करने का सरकार को लाभ मिला। लाडली बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक किस्त दी जा रही है। लेकिन अपात्र महिलाओं द्वारा योजना का लाभ लेने की शिकायत मिलने के बाद, सरकार ने 18 सितंबर 2025 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें योजना का लाभ लेने के लिए दो महीने के भीतर ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया।

इस योजना से 68 लाख महिलाओं को बाहर करने का निर्णय लिया गया है। अब 1 करोड़ 75 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र पाई गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 20 महीनों में अपात्र महिलाओं के खातों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए थे। अब इन महिलाओं के योजना से बाहर होने से राज्य सरकार हर साल लगभग 12,240 करोड़ रुपये बचाएगी। इस योजना पर पहले 43,740 करोड़ रुपये सालाना खर्च होने का अनुमान था, जो अब घटकर 31,500 करोड़ रुपये रह जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले जल्दबाजी में शुरू की गई इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1500 रुपये जमा किए जाते थे। यह योजना काफी लोकप्रिय रही और इससे राजनीतिक लाभ भी मिला। हालांकि, सरकार को पता चला कि बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थी भी योजना में शामिल हो गए थे। उस समय कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई, जिसका लाभ अपात्र महिलाओं सहित पुरुषों ने भी उठाया। चुनाव के बाद सरकार ने जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप 68 लाख महिलाएं अपात्र पाई गईं, जिससे सरकार के खजाने पर बोझ कम होगा।

योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना था, खासकर उन महिलाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर थीं। इस योजना ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। हालांकि, अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें योजना से बाहर निकालने के बाद, सरकार इस योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगी। ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि केवल पात्र महिलाएं ही योजना का लाभ उठाएं। इस कदम से योजना के तहत धन का दुरुपयोग भी कम होगा। सरकार का यह कदम योजना को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। सरकार इस बात पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है कि भविष्य में इस तरह की गलतियाँ न हों। सरकार योजना को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यह समाज के कमजोर वर्गों के लिए फायदेमंद रहे। सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए कई कदम उठाए हैं और आगे भी ऐसे कदम उठाती रहेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, सरकार जागरूकता अभियान भी चला रही है। सरकार का प्रयास है कि यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

लाडली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार ई-केवाईसी महिलाएं वित्तीय सहायता

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPL 2020: राजस्थान के ख़िलाफ़ चमके कोलकाता के मोर्गन, 192 रन की चुनौती - BBC News हिंदीIPL 2020: राजस्थान रॉयल्स के ख़िलाफ़ चमके कोलकाता के कप्तान मोर्गन, 192 रन की चुनौती

Read more »

लोकसभा चुनाव 2024: यहां हिंदुओं को भी मुसलमानों के मुद्दे से ही लुभाना पड़ता है, कई मायनों में ऐतिहासिक है ये सीटकिशनगंज सीट पर कांग्रेस मजबूत है। इस लोकसभा क्षेत्र में 68% मुस्लिम आबादी है।

Read more »

न बिजली, न रोड कनेक्टिविटी... फिर भी इस गांव के लोगों ने की 100 फीसद वोटिंग, आठ किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं मतदान केंद्रLok Sabha Election 2024 दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 68.

Read more »

न बिजली, न रोड कनेक्टिविटी... फिर भी इस गांव में हुई 100 फीसद वोटिंग, आठ किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं मतदान केंद्रLok Sabha Election 2024 दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 68.

Read more »

ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಖೈತಾನ್ ನಿಧನBrila : ಬಿರ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಖೈತಾನ್ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ 68 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು.

Read more »

सूडान में बारिश और बाढ़ से 68 लोगों की मौतसूडान में बारिश और बाढ़ से 68 लोगों की मौत

Read more »