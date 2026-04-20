महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल: कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला और नई तैनाती

महाराष्ट्र सरकार ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें सातारा, सांगली और कोल्हापुर समेत कई जिलों के एसपी बदले गए हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और नई नियुक्तियों की घोषणा की है। गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात कई पुलिस अधीक्षक ों और पुलिस उप आयुक्तों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। यह प्रशासनिक फेरबदल राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था में नई ऊर्जा भरने और लंबित प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए किया गया है। इस महत्वपूर्ण फेरबदल के
तहत तुषार दोशी, जो अब तक सातारा जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्हें सांगली का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं, पुणे में पुलिस उप आयुक्त के पद पर तैनात निखिल पिंगळे को सातारा जिले की कमान सौंपी गई है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है क्योंकि सातारा और सांगली जैसे संवेदनशील जिलों में नई तैनाती से सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में नई दृष्टि देखने को मिल सकती है। इस फेरबदल के क्रम में कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। संदीप घुगे, जो अब तक सांगली के पुलिस अधीक्षक थे, उन्हें मुंबई स्थित राज्य गुप्तवार्ता विभाग में पुलिस उप आयुक्त (सुरक्षा) के महत्वपूर्ण पद पर स्थानांतरित किया गया है। यह पद खुफिया सूचनाओं के संकलन और राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार, कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक रहे योगेश गुप्ता को पदोन्नति देते हुए गडचिरोली परिक्षेत्र का पुलिस उप महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। गडचिरोली का क्षेत्र नक्सल विरोधी अभियानों के लिए जाना जाता है, इसलिए वहां प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए यह एक अहम फैसला है। कोल्हापुर की कमान अब निलोत्पल को दी गई है, जिन्हें गडचिरोली के पुलिस अधीक्षक पद से स्थानांतरित किया गया है। उनके स्थान पर एम. रमेश को, जो पहले गडचिरोली में अपर पुलिस अधीक्षक थे, पदोन्नत कर गडचिरोली का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। प्रशासनिक फेरबदल के अन्य हिस्सों में जलगांव, धुले और पुणे के अधिकारियों पर भी सरकार ने भरोसा जताया है। महेश्वर रेड्डी को जलगांव के पुलिस अधीक्षक पद से हटाकर राज्य अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी), पुणे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, श्रीकांत दिवरे को धुले से स्थानांतरित करके जलगांव का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इसी तरह पुणे में पुलिस उप आयुक्त के रूप में कार्यरत राजकुमार शिंदे को वाशिम जिले का पुलिस अधीक्षक बनाकर भेजा गया है। सरकार का यह कदम राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपराध दर को कम करने और पुलिसिंग की दक्षता को बढ़ाने का एक हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन तबादलों के बाद संबंधित जिलों की पुलिस कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आम नागरिकों के लिए सुरक्षा का माहौल अधिक बेहतर होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये स्थानांतरण प्रशासनिक प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा हैं जो समय-समय पर शासन को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इन अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने नए कार्यक्षेत्र में कानून का शासन स्थापित करने में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना योगदान देंगे
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