महाराष्ट्र विधान परिषद के 17 सीटों के लिए चुनावों में नामांकन वापसी के बाद महायुति गठबंधन को पांच सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल हो गई है। शेष 12 सीटों पर अब महायुति और एमवीए के बीच कड़ा मुकाबला तैयार है, जो राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा।

महाराष्ट्र विधान परिषद के 17 सीटों के लिए Held चुनाव ों में गठबंधन स्थितियों में मुख्य बदलाव आए हैं। नामांकन वापसी के अंतिम दिन महायुति गठबंधन को पाँच सीटों पर निर्विरोध जीत मिल गई है, जबकि शेष 12 सीटों पर कड़ा मुकाबला तैयार है। यह जीत महायुति की रणनीतिक कुशलता और विपक्ष के कई दिग्गज उम्मीदवारों के प货物](https://example.com) निम्न सीटों पर निर्विरंत जीत हासिल करवाई गई: वर्धा-चंद्रपुर-गढ़चिरौली (अरुण लखानी, भाजपा), पुणे (विक्रम ककड़े, राष्ट्रिया कांग्रेस-अजित पवार), ठाणे (रवींद्र फटक, शिवसेना-एकनाथ शिंदे), रायगढ़-रत्‍नागिरी-सिंधुदुर्ग (अिकनेत टटकरे, राष्ट्रीय कांग्रेस-अजित पवार) और यवतमाल (दुश्‍यंत चतुर्वेदी, शिवसेना-एकनाथ शिंदे)। इन सीटों पर विपक्षी और स्वतंत्र उम्मीदवार ब吐蕃](https://example.com) सम्मान करके अपने परचे वापस ले लिए। विशेष ध्यान देने योग्य है कि रायगढ़-रत्‍नागिरी-सिंधुदुर्ग सीट पर शिवसेना (यू.

बी. टी) के उम्मीदवार बाल माने ने अचानक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के साथ मिलकर काम किया और अपना नाम वापस ले लिया, जिससे शिवसेना (यू. बी.

टी) ने उन्हें पार्टी विरोधी क्रियाओं के आरोप में निष्कासित कर दिया। इससे अनिकेत टटकरे की निर्विरोध जीत साफ हुई। पुणे, ठाणे और यवतमाल में भी कांग्रेस और एमवीए समर्थित उम्मीदवारों के हटने से मुकाबला खत्म हो गया। बाकी रह गई 12 सीटों पर तैयारी दो गठबंधनों के बीच पूर्ण मुकाबला हैं। इनमें अहमदनगर (सुप्रभात तनपुरे व. दत्तात्रेय पानसरे), नासिक (नरेंद्र दराडे व. गोकुल गीते), सांगली-सातारा, सोलापुर, अमरावती, परभणी-हिंगोली, जलगांव, छत्रपति संभाजीनगर-जलना (सुहास सिरसाट व.

गणेश लोखंडे), नागपुर उपनिर्वाचन, नांदेड़, धाराशिव-लातूर-बीड आदि शामिल हैं। यह मुकाबला राज्य की भविष्य की राजनीति को गहरे प्रभावित कर सकता है





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