महाराष्ट्र दिवस परेड के लिए मुंबई पुलिस ने जारी की विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी, दादर इलाके में यातायात प्रतिबंध

मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर दादर इलाके में यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन जारी किया है। शिवाजी पार्क में होने वाली परेड के चलते सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात में बदलाव रहेगा। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें और निर्धारित पार्किंग का उपयोग करें।

मुंबई : महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मुंबई पुलिस ने दादर क्षेत्र में आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने बताया कि 1 मई को दादर स्थित शिवाजी पार्क मैदान में महाराष्ट्र दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते आसपास के सभी मार्गों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात में बदलाव और प्रतिबंध लागू रहेंगे। यह विशेष ट्रैफिक व्यवस्था परेड के सुचारू संचालन और आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा, बाधा या खतरे से बचाने के लिए लागू की जा रही है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी ट्रैफिक नोटिफिकेशन के अनुसार, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस ने मोटर चालकों को सलाह दी है कि वे इस समय दादर और शिवाजी पार्क के आसपास के मार्गों से गुजरने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे इस इलाके में जाने से बचें और कोहिनूर बीएमसी लॉट में बनी निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करें। स्थानीय लोगों की पार्किंग कोहिनूर पार्किग लॉट में होगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि विभिन्न स्थानों पर संकेतक (साइन बोर्ड) और ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को मार्गदर्शन देंगे, ताकि उन्हें कम से कम असुविधा हो। इसके अलावा, स्थानीय निवासियों और बिना कार पास वाले नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन दादर स्थित जेके सावंत रोड पर प्लाजा सिनेमा के पास बीएमसी के कोहिनूर पार्किंग लॉट में पार्क करें। शिवाजी पार्क से नारली बाग तक मार्च का आयोजन किया जाएगा। जारी जानकारी के अनुसार, परेड का मार्च शिवाजी पार्क मैदान के गेट नंबर 5 से शुरू होकर, बाईं ओर मुड़कर केलुस्कर रोड (उत्तर) - सी रामचंद्र चौक - बाईं ओर मुड़कर - एस सावरकर रोड (दक्षिण की ओर) - संगीतकार वसंत देसाई चौक (केलुस्कर रोड का दक्षिणी जंक्शन) - और फिर दाईं ओर मुड़कर अंत में 'नारली बाग' पर समाप्त होगा। मुंबई पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपेल करते हुए कहा है कि सभी लोग जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि महाराष्ट्र दिवस का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.

मुंबई : महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मुंबई पुलिस ने दादर क्षेत्र में आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने बताया कि 1 मई को दादर स्थित शिवाजी पार्क मैदान में महाराष्ट्र दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते आसपास के सभी मार्गों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात में बदलाव और प्रतिबंध लागू रहेंगे। यह विशेष ट्रैफिक व्यवस्था परेड के सुचारू संचालन और आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा, बाधा या खतरे से बचाने के लिए लागू की जा रही है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी ट्रैफिक नोटिफिकेशन के अनुसार, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस ने मोटर चालकों को सलाह दी है कि वे इस समय दादर और शिवाजी पार्क के आसपास के मार्गों से गुजरने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे इस इलाके में जाने से बचें और कोहिनूर बीएमसी लॉट में बनी निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करें। स्थानीय लोगों की पार्किंग कोहिनूर पार्किग लॉट में होगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि विभिन्न स्थानों पर संकेतक (साइन बोर्ड) और ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को मार्गदर्शन देंगे, ताकि उन्हें कम से कम असुविधा हो। इसके अलावा, स्थानीय निवासियों और बिना कार पास वाले नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन दादर स्थित जेके सावंत रोड पर प्लाजा सिनेमा के पास बीएमसी के कोहिनूर पार्किंग लॉट में पार्क करें। शिवाजी पार्क से नारली बाग तक मार्च का आयोजन किया जाएगा। जारी जानकारी के अनुसार, परेड का मार्च शिवाजी पार्क मैदान के गेट नंबर 5 से शुरू होकर, बाईं ओर मुड़कर केलुस्कर रोड (उत्तर) - सी रामचंद्र चौक - बाईं ओर मुड़कर - एस सावरकर रोड (दक्षिण की ओर) - संगीतकार वसंत देसाई चौक (केलुस्कर रोड का दक्षिणी जंक्शन) - और फिर दाईं ओर मुड़कर अंत में 'नारली बाग' पर समाप्त होगा। मुंबई पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपेल करते हुए कहा है कि सभी लोग जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि महाराष्ट्र दिवस का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके





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