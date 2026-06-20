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महाराष्ट्र के स्कूल के प्रिंसिपल और दो शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज

राजनीति News

महाराष्ट्र के स्कूल के प्रिंसिपल और दो शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज
महाराष्ट्रजालनास्कूल
📆20-06-2026 08:46:00
📰द वायर हिंदी
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महाराष्ट्र के जालना जिले के एक स्कूल के वार्षिक समारोह से जुड़े वीडियो के हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और दो शिक्षकों के खिलाफ पुलिस दावा किया गया था कि मार्च 2025 में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने एक पाकिस्तानी गाने पर प्रस्तुति दी थी.

महाराष्ट्र के जालना जिले के एक स्कूल के वार्षिक समारोह से जुड़े वीडियो के हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और दो शिक्षक ों के खिलाफ पुलिस दावा किया गया था कि मार्च 2025 में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने एक पाकिस्तानी गाने पर प्रस्तुति दी थी.

परतूर पुलिस ने गुरुवार (18 जून) को किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल वजाहियोद्दीन सिद्दीकी और स्कूल के दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज आरोपों में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य, विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाली भ्रामक जानकारी फैलाना तथा लोगों में भय या चिंता पैदा करने वाली सामग्री का प्रसार करना शामिल है.

सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि कार्यक्रम में बजाया गया संगीत पाकिस्तानी था और प्रस्तुति के दौरान पाकिस्तानी चरमपंथी मुमताज कादरी की तस्वीर भी प्रदर्शित की गई थी. इस बीच, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक बाबनराव लोणीकर ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी मांग की है. हालांकि, स्कूल के प्रिंसिपल सिद्दीकी ने इन आरोपों को खारिज किया है.

उनका कहना है कि कार्यक्रम में बजाया गया संगीत कोई पाकिस्तानी गीत नहीं था, बल्कि लोकप्रिय तुर्की टेलीविजन धारावाहिक 'एर्तुग़रुल ग़ाज़ी' से लिया गया था. उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'प्रस्तुति के दौरान जो तस्वीर दिखाई गई थी, वह 'एर्तुग़रुल गाजी' के एक अभिनेता की थी. कुछ लोगों ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर भ्रामक सामग्री तैयार की और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया.

' स्थानीय पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और प्रस्तुति के दौरान इस्तेमाल किए गए संगीत और प्रदर्शित की गई तस्वीरों समेत सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है. कोविड के दौरान निशुल्क 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटने वाले व्यक्ति को 35 लाख रुपये का आयात बिल भेजा गय

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