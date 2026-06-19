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महाराष्ट्र में सियासत का उथल-पुथल, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बड़ी टूट की अटकलें

राजनीति News

महाराष्ट्र में सियासत का उथल-पुथल, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बड़ी टूट की अटकलें
महाराष्ट्रसियासतउद्धव ठाकरे
📆19-06-2026 01:24:00
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महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उथल-पुथल चल रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक और बड़ी टूट की अटकलें हैं। इस ऑपरेशन को 'ऑपरेशन टाइगर' कहा जा रहा है, और दावा है कि इसे डिप्टी सीएम और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे चला रहे हैं। अब इसके जवाब में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 'ऑपरेशन तुड़वा' शुरू किया है।

महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उथल-पुथल चल रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक और बड़ी टूट की अटकलें हैं। इस ऑपरेशन को ' ऑपरेशन टाइगर ' कहा जा रहा है, और दावा है कि इसे डिप्टी सीएम और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे चला रहे हैं। अब इसके जवाब में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ' ऑपरेशन तुड़वा ' शुरू किया है। सांसद संजय राउत ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) ने चेतावनी दी थी कि पार्टी बागी सांसदों के खिलाफ ' ऑपरेशन तुड़वा ' यानी मार-पीट शुरू करेगी। संजय राउत ने बाल ठाकरे का जो पुराना वीडियो शेयर किया है, उसमें बाल ठाकरे यह कह रहे हैं कि अगर कोई टूटे या गद्दारी करे तो कानून की परवाह किए बिना उसे कुचल दो.

महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उथल-पुथल चल रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक और बड़ी टूट की अटकलें हैं। इस ऑपरेशन को 'ऑपरेशन टाइगर' कहा जा रहा है, और दावा है कि इसे डिप्टी सीएम और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे चला रहे हैं। अब इसके जवाब में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 'ऑपरेशन तुड़वा' शुरू किया है। सांसद संजय राउत ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) ने चेतावनी दी थी कि पार्टी बागी सांसदों के खिलाफ 'ऑपरेशन तुड़वा' यानी मार-पीट शुरू करेगी। संजय राउत ने बाल ठाकरे का जो पुराना वीडियो शेयर किया है, उसमें बाल ठाकरे यह कह रहे हैं कि अगर कोई टूटे या गद्दारी करे तो कानून की परवाह किए बिना उसे कुचल दो

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