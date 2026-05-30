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महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी चूक: जिंदा बेटी वापस मिलने के बाद पिता-भाई जेल से छुटेंगे

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महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी चूक: जिंदा बेटी वापस मिलने के बाद पिता-भाई जेल से छुटेंगे
शिवानी मामलामहाराष्ट्र पुलिसबुलढाणा
📆30-05-2026 09:23:00
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महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक दुर्घटनापूर्ण घटना में बेटी को मृत समझ कर पिता और भाई को जेल भेजा गया था। पुलिस ने बिना पूर्ण जांच के केस दर्ज किया। तब बाद में बेटी जिंदा मिल गई, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे।

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के खकनार ब्लॉक के खडकी गांव की रहने वाली शिवानी सोमवार को जिंदा मिली। पूरी घटना में महाराष्ट्र पुलिस की जांच सवालों में आ गई है। शिवानी की हत्या के आरोप में पिता बापूराम और भाई अजय जेल में बंद थे, अब जिन्हें शुक्रवार को बुलढाणा कोर्ट में शिवानी की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए उनके खिलाफ दर्ज केस में सुधार के लिए फरमान जारी करने की उम्मीद है। शिवानी ने थाने में बयान दिया कि वह जिंदा है और उसके बयान को अब महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में एडीपीओ के सामने दर्ज किया जाएगा। पुलिस की झूठी कहानी और दोहरे मानक के तहत शिवानी की मृत्यु का झूठा मामला बनाकर पिता और भाई को जेल भेजना पुलिस की बड़ी चूक साबित हुई। पुलिस ने शिवानी के लापता होने की रिपोर्ट के बाद उसे मरे समझकर एक कहानी तैयार की कि शिवानी का अपने चचेरे भाई से प्रेम प्रसंग था। पिता ने शादी के पांच दिन बाद बेटी से वादा किया और सिर पर लकड़ी से हमला किया, जिससे उसकी मृति हो गई। फिर पिता ने शव को घर में रखा और अगले दिन बेटे के साथ मिलकर जलगांव-जामोद के ग्राम राजुरा शिवरा के खेत में जला कर छुपाने की कोशिश की। 26 अप्रैल को खेत मालिक ने अधजला शव देखा, तब पुलिस ने केस दर्ज किया। लेकिन शिवानी अब जिंदा मिल गई है, जिससे पूरा मामला पुलिस की फैसला में गलत फैसले का सामना कर रहा है। सवाल यह खड़ा है कि जलगांव-जामोद पुलिस थाने को सिर कटी और आधा जला हुआ शव किस महिला का था?

शिवानी अलग ही पड़ोसी इलाके में रहती थी और स钉子ी रिपोर्टों में इसकी विशेष जानकारी नहीं है। पुलिस ने शिवानी के घर से छोड़ने के बाद उसके साथ गए अरुण के बारे में भी जानने की कोशिश नहीं की। महाराष्ट्र पुलिस की इस गलत कार्रवाई के कारण पिता-भाई नही तो शिवानी की सुरक्षा खतरे में आई। सभी मानकों के खिलाफ पुलिस ने बिना पूर्ण जांच के केस दर्ज कर जेल भेज दिया, जिससे पिता और भाई की मानसिक स्थिति भी खराब हुई। अब पुलिस ऐसे सभी केस को दोबारा देख रही है और शिवानी के बयान के बाद दोनों की रिहाई के लिए कानूनी कारवाई शुरू होगी

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