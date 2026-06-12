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महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर: उद्धव गुट के सांसदों और एकनाथ शिंदे की दिल्ली बैठक का दण्ड

राजनीति News

महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर: उद्धव गुट के सांसदों और एकनाथ शिंदे की दिल्ली बैठक का दण्ड
ऑपरेशन टाइगरएकनाथ शिंडेउद्धव ठाकरे
📆12-06-2026 17:43:00
📰NBT Hindi News
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महाराष्ट्र में शिवसेना की ओर से ऑपरेशन टाइगर ने राजनीति में नया मोड़ लिया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट के सात सांसदों के साथ दिल्ली में गुप्त बैठक करawi thi। यह बैठक केंद्रीय मंत्री के आवासक小题

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर गंभीर मोड़ आया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा शिवसेना के नेतृत्व में चलने वाले ऑपरेशन टाइगर के दौरान नए विकल्पों पर काम शुरू हो गया है। हाल के दिनों में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट के सात लोकसभा सांसदों के साथ गुप्त रूप से बैठक की। यह बैठक दिल्ली के केंद्रीय मंत्री के बंगले में हुई थी, जहां शिंदे गुप्त रूप से पहुंचे और उद्धव गुट के सात सांसदों से मिले। सूत्रों के अनुसार इस बैठक की व्यवस्था डॉ श्रीकांत शिंदे ने की थी, जो पिछले छह महीनों से इन सांसदों से संपर्क बनाने के लिए कार्यरत थे। बैठक में शिंदे ने इन सांसदों को केंद्रीय कैबिनेट में महत्वपूर्ण पदों की पेशकश की और साथ ही उन्हें राजनीति क स्थायित्व का गारंटी भी दी। यह पेशकश बीजेपी के सामने भी लें, क्योंकि बीजेपी ने इस बैठक के बाद ओपन आधार पर एकनाथ शिंदे की महत्ता को स्वीकार किया। इस बैठक के बाद तुरंत कई सांसदों ने अपने स了这.

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर गंभीर मोड़ आया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा शिवसेना के नेतृत्व में चलने वाले ऑपरेशन टाइगर के दौरान नए विकल्पों पर काम शुरू हो गया है। हाल के दिनों में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट के सात लोकसभा सांसदों के साथ गुप्त रूप से बैठक की। यह बैठक दिल्ली के केंद्रीय मंत्री के बंगले में हुई थी, जहां शिंदे गुप्त रूप से पहुंचे और उद्धव गुट के सात सांसदों से मिले। सूत्रों के अनुसार इस बैठक की व्यवस्था डॉ श्रीकांत शिंदे ने की थी, जो पिछले छह महीनों से इन सांसदों से संपर्क बनाने के लिए कार्यरत थे। बैठक में शिंदे ने इन सांसदों को केंद्रीय कैबिनेट में महत्वपूर्ण पदों की पेशकश की और साथ ही उन्हें राजनीतिक स्थायित्व का गारंटी भी दी। यह पेशकश बीजेपी के सामने भी लें, क्योंकि बीजेपी ने इस बैठक के बाद ओपन आधार पर एकनाथ शिंदे की महत्ता को स्वीकार किया। इस बैठक के बाद तुरंत कई सांसदों ने अपने स了这

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ऑपरेशन टाइगर एकनाथ शिंडे उद्धव ठाकरे शिवसेना महाराष्ट्र

 

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