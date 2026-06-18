महाराष्ट्र में नवविवाहिता की आत्महत्या, परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर लगाए आरोप

महाराष्ट्र के अंबरनाथ में शादी के डेढ़ महीने बाद 26 वर्षीय विशाखा तिलकर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने डॉक्टर पति, सास और देवर पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखने के आरोप लगाए ह.

महाराष्ट्र के अंबरनाथ में शादी के डेढ़ महीने बाद 26 वर्षीय विशाखा तिलकर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने डॉक्टर पति , सास और देवर पर दहेज प्रताड़ना , मारपीट और सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखने के आरोप लगाए हैं.

पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है. महाराष्ट्र के अंबरनाथ में शादी के महज डेढ़ महीने बाद एक नवविवाहिता की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. 26 वर्षीय विशाखा तिलकर ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर जान दे दी. घटना के बाद मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मृतका के डॉक्टर पति, सास और देवर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने, दहेज प्रताड़ना और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. प्रेग्नेंट बहू के हाथ जलाए, सिर मुंडवाया...

ठाणे की कहानी झकझोर देगीमहाराष्ट्र: ठाणे में गर्भवती महिला की हत्या, पति गिरफ्तारसड़क पर थूकने से रोका तो ऑटो चालक का बुजुर्ग पर हमला जानकारी के मुताबिक, विशाखा तिलकर और डॉ. नितीन तिलकर की शादी 30 अप्रैल को हुई थी. परिवार के अनुसार शादी से पहले दोनों के रिश्ते सामान्य थे, लेकिन विवाह के बाद विशाखा को लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था.

मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले शादी में मिले उपहारों और मान-सम्मान से संतुष्ट नहीं थे. वे विशाखा पर मायके से सोना और नकदी लाने का दबाव बना रहे थे. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर पति ने घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे.

इन कैमरों के जरिए विशाखा की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी. यदि वह किसी पड़ोसी या अन्य व्यक्ति से बात करती दिखाई देती, तो उससे पूछताछ की जाती और कई बार मारपीट भी की जाती थी. आरोप है कि आत्महत्या से दो दिन पहले भी एक पड़ोसी महिला से बातचीत करने को लेकर विशाखा के साथ मारपीट की गई थी. इसके बाद वह लगातार तनाव में थी.

मंगलवार को विशाखा का शव उसके ससुराल स्थित घर में फंदे से लटका मिला. सूचना मिलते ही शिवाजीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश पाटिल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घर में सीसीटीवी कैमरे लगे होने और पति द्वारा पत्नी की गतिविधियों पर नजर रखने की बात सामने आई है. हालांकि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है.

मृतका के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति डॉ. नितीन तिलकर, सास छाया तिलकर और देवर निनाद तिलकर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, दहेज प्रताड़ना और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर बुधवार को तीनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है.

तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.

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