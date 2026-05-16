महाराष्ट्र पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 78 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति

महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस विभाग में व्यापक बदलाव करते हुए 78 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें कई आईपीएस अधिकारी शामिल हैं और कई को महत्वपूर्ण पदों पर पदोन्नति दी गई है।

महाराष्ट्र राज्य के पुलिस प्रशासन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक फेरबदल देखने को मिला है। राज्य के गृह विभाग ने एक विस्तृत आदेश जारी करते हुए कुल 78 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पदोन्नति की घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का प्रभार संभाल रहे देवेंद्र फडणवीस की अहम भूमिका रही है। इस प्रशासनिक पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य पुलिस विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाना और राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना है। इस सूची में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के कई उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं, जिनकी नई नियुक्तियां राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। आंकड़ों के अनुसार, इस फेरबदल में पुलिस उप महानिरीक्षक रैंक के 10 अधिकारियों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के 24 वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य 44 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। यह कदम राज्य की आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता को नई दिशा देने के लिए उठाया गया है। इस पूरी सूची में सबसे अधिक चर्चा आईपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते की रही है। तेजस्वी सातपुते , जो वर्तमान में भोंदू बाबा अशोक खरात से जुड़े एक संवेदनशील मामले की जांच कर रही थीं, उन्हें पदोन्नति देते हुए पुणे शहर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध के पद पर नियुक्त किया गया है। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि उनके नए पद पर नियुक्ति के बावजूद, अशोक खरात मामले की जांच अभी भी उन्हीं के प्रभार में रहेगी, जिससे जांच की निरंतरता बनी रहे और मामले का तार्किक निष्कर्ष निकल सके। इसके साथ ही, मुंबई पुलिस प्रशासन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। मोक्षदा पाटिल, जो पहले राज्य आरक्षित पुलिस बल में पुलिस उप महानिरीक्षक थीं, उन्हें अब ग्रेटर मुंबई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, प्रियंका नारनवारे को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात के पद से हटाकर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के मुंबई कार्यालय में पुलिस उप महानिरीक्षक और मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर कई अन्य महत्वपूर्ण पदोन्नतियां और तबादले भी किए गए हैं। मुंबई पुलिस के भीतर दीक्षित गेदम, कृष्णकांत उपाध्याय और प्रवीण मुंधे जैसे अधिकारियों को पुलिस उपायुक्त के पद से पदोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है। क्षेत्रीय स्तर पर भी बदलाव स्पष्ट हैं, जहां योगेश गुप्ता को गढ़चिरौली का पुलिस उप महानिरीक्षक और राकेश ओला को अमरावती का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, एम.

सी. वी.

महेश्वर रेड्डी को पुणे के अपराध जांच विभाग में पुलिस उप महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के उच्च स्तरीय नेतृत्व में भी बदलाव हुए हैं, जिसमें कृष्ण प्रकाश को फोर्स वन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से हटाकर प्रशिक्षण विभाग के एडीजीपी के पद पर स्थानांतरित किया गया है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य क्षेत्रीय चुनौतियों के अनुसार सक्षम अधिकारियों की तैनाती करना है ताकि अपराध नियंत्रण में तेजी आए। कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष नियुक्तियां की गई हैं। नासिक रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक दत्तात्रेय कराले को राज्य मानवाधिकार आयोग में विशेष महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि उनकी जगह प्रवीण पडवाल अब नासिक रेंज की कमान संभालेंगे। लक्ष्मी गौतम, जो मुंबई में जॉइंट सीपी क्राइम थीं, अब राज्य स्तर पर कानून-व्यवस्था की विशेष महानिरीक्षक होंगी। वहीं मनोज शर्मा को अब मुंबई के जॉइंट सीपी कानून-व्यवस्था के रूप में तैनात किया गया है। सुहेल हक को प्रशासन विभाग का कार्यभार सौंपा गया है और महेश पाटिल को योजना और समन्वय विभाग का विशेष महानिरीक्षक बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियों में से एक परमजीत दहिया की है, जिन्हें मुंबई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से पदोन्नत कर आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस का विशेष महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। यह व्यापक फेरबदल दर्शाता है कि सरकार राज्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक नई और ऊर्जावान टीम तैयार कर रही है, जिसमें अनुभव और दक्षता का सटीक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है





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