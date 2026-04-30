महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव में शिवसेना-एमवीए गठबंधन में दरारें, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला

शिवसेना यूबीटी ने अंबादास दानवे को महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है, जिससे महा विकास अघाड़ी गठबंधन में दरारें उभर आई हैं। कांग्रेस ने इस निर्णय के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है और घोषणा की है कि वह चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। उद्धव ठाकरे का चुनाव से हटने का फैसला और कांग्रेस का रुख इस चुनाव को और भी रोचक बना रहा है।

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव का समीकरण बदलने को तैयार है। शिवसेना यूबीटी ने 12 मई को होने वाले चुनावों के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे को उम्मीदवार घोषित किया है, जिससे महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन में दरारें उभर आई हैं। कांग्रेस ने इस निर्णय के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दिई है और घोषणा की है कि वह चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। यह फैसला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने 13 मई को उच्च सदन में अपना वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव से हटने का फैसला किया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने घोषणा की है कि पार्टी राज्य विधानसभा परिषद चुनावों में अपना उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने शिवसेना यूबीटी द्वारा उद्धव ठाकरे के बजाय अंबदास दानवे को उम्मीदवार बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। यह निर्णय कांग्रेस के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले पार्टी ने घोषणा की थी कि वह उद्धव ठाकरे का समर्थन करेगी और अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हालांकि, दोनों ने संकेत दिया था कि यदि उद्धव ठाकरे चुनाव न लड़ने का फैसला करते हैं, तो कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। महाराष्ट्र विधानपरिषद चुनाव का समीकरण काफी जटिल है। नौ सीटों के चुनाव के लिए कोटा 29 वोट है। वर्तमान में एमवीए की संख्या 46 है, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) के 20, कांग्रेस के 16 और एनसीपी (एसपी) के 10 सदस्य शामिल हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। इस बीच, भाजपा पहले ही पांच उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जबकि शिवसेना ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। एनसीपी ने बुधवार सुबह उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी की बैठक की और कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट किया। पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर कांग्रेस अपने रुख पर अडिग रहने का फैसला करती है, तो शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) को क्रॉस-वोटिंग से बचने के लिए अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास करना होगा। उद्धव ठाकरे को ही समर्थन पर अड़े रहने के बाद, कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर ठाकरे विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो इसका स्वागत किया जाएगा। सपकाल ने घोषणा की कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी का निर्विवाद चेहरा हैं। उन्होंने कहा कि ठाकरे का विधानसभा में जाना खुशी की बात है और इस बात पर बल दिया कि गठबंधन तभी आगे बढ़ेगा जब ठाकरे इसका नेतृत्व करेंगे। इस बीच, एमवीए गठबंधन में आंतरिक विवादों के कारण, चुनावों का समीकरण और भी जटिल हो सकता है.

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव का समीकरण बदलने को तैयार है। शिवसेना यूबीटी ने 12 मई को होने वाले चुनावों के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे को उम्मीदवार घोषित किया है, जिससे महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन में दरारें उभर आई हैं। कांग्रेस ने इस निर्णय के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दिई है और घोषणा की है कि वह चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। यह फैसला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने 13 मई को उच्च सदन में अपना वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव से हटने का फैसला किया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने घोषणा की है कि पार्टी राज्य विधानसभा परिषद चुनावों में अपना उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने शिवसेना यूबीटी द्वारा उद्धव ठाकरे के बजाय अंबदास दानवे को उम्मीदवार बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। यह निर्णय कांग्रेस के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले पार्टी ने घोषणा की थी कि वह उद्धव ठाकरे का समर्थन करेगी और अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हालांकि, दोनों ने संकेत दिया था कि यदि उद्धव ठाकरे चुनाव न लड़ने का फैसला करते हैं, तो कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। महाराष्ट्र विधानपरिषद चुनाव का समीकरण काफी जटिल है। नौ सीटों के चुनाव के लिए कोटा 29 वोट है। वर्तमान में एमवीए की संख्या 46 है, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) के 20, कांग्रेस के 16 और एनसीपी (एसपी) के 10 सदस्य शामिल हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। इस बीच, भाजपा पहले ही पांच उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जबकि शिवसेना ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। एनसीपी ने बुधवार सुबह उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी की बैठक की और कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट किया। पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर कांग्रेस अपने रुख पर अडिग रहने का फैसला करती है, तो शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) को क्रॉस-वोटिंग से बचने के लिए अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास करना होगा। उद्धव ठाकरे को ही समर्थन पर अड़े रहने के बाद, कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर ठाकरे विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो इसका स्वागत किया जाएगा। सपकाल ने घोषणा की कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी का निर्विवाद चेहरा हैं। उन्होंने कहा कि ठाकरे का विधानसभा में जाना खुशी की बात है और इस बात पर बल दिया कि गठबंधन तभी आगे बढ़ेगा जब ठाकरे इसका नेतृत्व करेंगे। इस बीच, एमवीए गठबंधन में आंतरिक विवादों के कारण, चुनावों का समीकरण और भी जटिल हो सकता है





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