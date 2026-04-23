महाराष्ट्र में बारामती और राहुरी उपचुनावों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न

बारामती और राहुरी विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में 58.27% और 55% मतदान हुआ। बारामती में अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं, जबकि राहुरी में बीजेपी के अक्षय कर्डिले का मुकाबला एनसीपी और वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवारों से है।

महाराष्ट्र में गुरुवार को दो महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों, बारामती और राहुरी , पर उपचुनाव ों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इन चुनावों को राज्य की राजनीति में काफी महत्व दिया जा रहा था, खासकर बारामती सीट को, क्योंकि यह उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई थी। मतदान प्रक्रिया की शुरुआत धीमी रही, लेकिन दोपहर होते-होते मतदाताओं में उत्साह बढ़ता गया और मतदान केंद्रों पर भीड़ बढ़ने लगी। शाम 6 बजे तक, बारामती विधानसभा क्षेत्र में कुल 58.

27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि राहुरी विधानसभा क्षेत्र में औसत मतदान 55 प्रतिशत रहा। इन चुनावों के परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन सीटों पर किसका कब्जा होगा। बारामती उपचुनाव, अजित पवार के निधन के बाद आयोजित किया गया, जिसमें उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरीं। सुनेत्रा पवार के समर्थन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल, छगन भुजबल, उदय सामंत और रामदास आठवले जैसे कई दिग्गज नेताओं ने ज़ोर-शोर से चुनाव प्रचार किया। उन्होंने विभिन्न जनसभाओं और रैलियों में भाग लेकर मतदाताओं को संबोधित किया और सुनेत्रा पवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सुनेत्रा पवार के अलावा, सांसद सुप्रिया सुले, पार्थ पवार और विधायक रोहित पवार सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विशेष बात यह रही कि विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने सुनेत्रा पवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जिससे उनका चुनाव आसान माना जा रहा था। हालांकि, सुनेत्रा पवार मतदान के बाद भावुक होकर मीडिया से बात की और कहा कि बारामती के लोग अजित दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में मतदान करने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव एक भावनात्मक माहौल में हो रहा है और उन्होंने वोट डालने से पहले विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज परिसर में अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यह स्पष्ट है कि अजित पवार की लोकप्रियता और उनकी स्मृति मतदाताओं को चुनाव में प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राहुरी विधानसभा उपचुनाव, अहिल्यानगर जिले में स्थित है, जो बीजेपी विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के कारण खाली हुई थी। इस सीट पर बीजेपी ने शिवाजी कर्डिले के बेटे अक्षय कर्डिले को अपना उम्मीदवार बनाया है। अक्षय कर्डिले का मुकाबला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के उम्मीदवार गोविंद मोकाटे और वंचित बहुजन अघाड़ी के संतोष चालके से है। राहुरी में कुल 55.31 प्रतिशत मतदान हुआ। इस उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, जिसमें बीजेपी, एनसीपी (शरद पवार गुट) और वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मतदाताओं ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की थी। राहुरी उपचुनाव का परिणाम भी 4 मई को घोषित किया जाएगा, जिससे यह पता चलेगा कि शिवाजी कर्डिले की विरासत को उनके बेटे अक्षय कर्डिले आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। कुल मिलाकर, बारामती और राहुरी दोनों ही उपचुनावों में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दिया। अब सभी की निगाहें 4 मई के परिणाम पर टिकी हुई हैं, जो राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। इन उपचुनावों के परिणाम आने के बाद, राज्य सरकार को अपनी नीतियों और रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है





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