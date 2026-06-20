महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी देवस्थान के हनुमान मंदिर के हॉल की छत गिरने से कम से कम 6 लोगों की मौत होने की आशंका है। 30 से 40 श्रद्धालु घायल हुए। शनिवार होने के कारण मंदिर में भीड़ थी। घटना में सभा मंडप की छत ढही और मलबे के नीचे दर्शनार्थी दब गए। पुलिस और प्रशासन बचाव अभियान चला रहा है।

महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी देवस्थान के हनुमान जी के मारुति मंदिर के हॉल की छत गिरने की घटना में कम से कम 6 लोगों की मौत होने की आशंका है। शनिवार के दिन मंदिर में कीर्तन और महाप्रसाद लेने के लिए भीड़ थी, जिससे हादसा और बदसर दिखता है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार 30 से 40 श्रद्धालु घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत होने की खबर आई है, हालांकि अधिकारियों द्वारा इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। घटनास्थल पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन का बचाव अभियान चल रहा है और घायलों को निकटतम अस्पताले में पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परभणी के हनुमान मंदिर के ठीक सामने सभा मंडप का निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं अचानक इस सभा मंडप की छत ढह गई। मलबा और पत्थर के साथ-साथ रॉड भी गिरा, जिससे अफरा-तफरी मच गई। दर्शन के लिए आए लोग मलबे के नीचे दब जाने से ज्यादा घायल हुए। मंदिर के कार्यक्रम में भीड़ के कारण ही यह दुर्घटना घटी है। हाल ही में नेट परometer पेपर लीक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और नागपुर के छात्रों को सेंटर अबू धाबी में ले जाने की योजना बनाई गई। ओडिशा में पीएम ने ₹47600 करोड़ के प्रोजेट्स लॉन्च किए। मानसून सीजन 12 दिन से अटका है और 23 जून से आगे बढ़ने का अनुमान है। नेपाल में बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा। जयपुर-कोटा में बारिश हुई और 12 जिलों में अलर्ट जारी है। आगरा में सुबह हल्के बादल छाए फिर तेज धूप निकली। भागलपुर में उमस और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं.

महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी देवस्थान के हनुमान जी के मारुति मंदिर के हॉल की छत गिरने की घटना में कम से कम 6 लोगों की मौत होने की आशंका है। शनिवार के दिन मंदिर में कीर्तन और महाप्रसाद लेने के लिए भीड़ थी, जिससे हादसा और बदसर दिखता है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार 30 से 40 श्रद्धालु घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत होने की खबर आई है, हालांकि अधिकारियों द्वारा इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। घटनास्थल पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन का बचाव अभियान चल रहा है और घायलों को निकटतम अस्पताले में पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परभणी के हनुमान मंदिर के ठीक सामने सभा मंडप का निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं अचानक इस सभा मंडप की छत ढह गई। मलबा और पत्थर के साथ-साथ रॉड भी गिरा, जिससे अफरा-तफरी मच गई। दर्शन के लिए आए लोग मलबे के नीचे दब जाने से ज्यादा घायल हुए। मंदिर के कार्यक्रम में भीड़ के कारण ही यह दुर्घटना घटी है। हाल ही में नेट परometer पेपर लीक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और नागपुर के छात्रों को सेंटर अबू धाबी में ले जाने की योजना बनाई गई। ओडिशा में पीएम ने ₹47600 करोड़ के प्रोजेट्स लॉन्च किए। मानसून सीजन 12 दिन से अटका है और 23 जून से आगे बढ़ने का अनुमान है। नेपाल में बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा। जयपुर-कोटा में बारिश हुई और 12 जिलों में अलर्ट जारी है। आगरा में सुबह हल्के बादल छाए फिर तेज धूप निकली। भागलपुर में उमस और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं





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