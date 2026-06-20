Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

महाराष्ट्र के परभणी में मंदिर छत दुर्घटना: 6 की मौत, दर्शनार्थी दबे, 30-40 घायल; शनिवार की भीड़ के कारण

देश News

महाराष्ट्र के परभणी में मंदिर छत दुर्घटना: 6 की मौत, दर्शनार्थी दबे, 30-40 घायल; शनिवार की भीड़ के कारण
परभणी मंदिर दुर्घटनाहनुमान मंदिर छत गिरनामहाराष्ट्र हादसा
📆20-06-2026 11:25:00
📰Dainik Bhaskar
66 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 51%

महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी देवस्थान के हनुमान मंदिर के हॉल की छत गिरने से कम से कम 6 लोगों की मौत होने की आशंका है। 30 से 40 श्रद्धालु घायल हुए। शनिवार होने के कारण मंदिर में भीड़ थी। घटना में सभा मंडप की छत ढही और मलबे के नीचे दर्शनार्थी दब गए। पुलिस और प्रशासन बचाव अभियान चला रहा है।

महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी देवस्थान के हनुमान जी के मारुति मंदिर के हॉल की छत गिरने की घटना में कम से कम 6 लोगों की मौत होने की आशंका है। शनिवार के दिन मंदिर में कीर्तन और महाप्रसाद लेने के लिए भीड़ थी, जिससे हादसा और बदसर दिखता है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार 30 से 40 श्रद्धालु घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत होने की खबर आई है, हालांकि अधिकारियों द्वारा इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। घटनास्थल पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन का बचाव अभियान चल रहा है और घायलों को निकटतम अस्पताले में पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परभणी के हनुमान मंदिर के ठीक सामने सभा मंडप का निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं अचानक इस सभा मंडप की छत ढह गई। मलबा और पत्थर के साथ-साथ रॉड भी गिरा, जिससे अफरा-तफरी मच गई। दर्शन के लिए आए लोग मलबे के नीचे दब जाने से ज्यादा घायल हुए। मंदिर के कार्यक्रम में भीड़ के कारण ही यह दुर्घटना घटी है। हाल ही में नेट परometer पेपर लीक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और नागपुर के छात्रों को सेंटर अबू धाबी में ले जाने की योजना बनाई गई। ओडिशा में पीएम ने ₹47600 करोड़ के प्रोजेट्स लॉन्च किए। मानसून सीजन 12 दिन से अटका है और 23 जून से आगे बढ़ने का अनुमान है। नेपाल में बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा। जयपुर-कोटा में बारिश हुई और 12 जिलों में अलर्ट जारी है। आगरा में सुबह हल्के बादल छाए फिर तेज धूप निकली। भागलपुर में उमस और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं.

महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी देवस्थान के हनुमान जी के मारुति मंदिर के हॉल की छत गिरने की घटना में कम से कम 6 लोगों की मौत होने की आशंका है। शनिवार के दिन मंदिर में कीर्तन और महाप्रसाद लेने के लिए भीड़ थी, जिससे हादसा और बदसर दिखता है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार 30 से 40 श्रद्धालु घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत होने की खबर आई है, हालांकि अधिकारियों द्वारा इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। घटनास्थल पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन का बचाव अभियान चल रहा है और घायलों को निकटतम अस्पताले में पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परभणी के हनुमान मंदिर के ठीक सामने सभा मंडप का निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं अचानक इस सभा मंडप की छत ढह गई। मलबा और पत्थर के साथ-साथ रॉड भी गिरा, जिससे अफरा-तफरी मच गई। दर्शन के लिए आए लोग मलबे के नीचे दब जाने से ज्यादा घायल हुए। मंदिर के कार्यक्रम में भीड़ के कारण ही यह दुर्घटना घटी है। हाल ही में नेट परometer पेपर लीक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और नागपुर के छात्रों को सेंटर अबू धाबी में ले जाने की योजना बनाई गई। ओडिशा में पीएम ने ₹47600 करोड़ के प्रोजेट्स लॉन्च किए। मानसून सीजन 12 दिन से अटका है और 23 जून से आगे बढ़ने का अनुमान है। नेपाल में बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा। जयपुर-कोटा में बारिश हुई और 12 जिलों में अलर्ट जारी है। आगरा में सुबह हल्के बादल छाए फिर तेज धूप निकली। भागलपुर में उमस और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

परभणी मंदिर दुर्घटना हनुमान मंदिर छत गिरना महाराष्ट्र हादसा शनिवार भीड़ मंदिर घायल दर्शनार्थी

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

जालसाजों ने उड़ाए 7.8 करोड़: पूर्व PM IK गुजराल के बेटे की कंपनी को लगाई चपत, 30-40 खातों में बांटी गई रकमजालसाजों ने उड़ाए 7.8 करोड़: पूर्व PM IK गुजराल के बेटे की कंपनी को लगाई चपत, 30-40 खातों में बांटी गई रकमपूर्व राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल के साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है। धोखेबाजों ने मैसेजिंग ऐप पर उनका रूप धारण किया।
Read more »

आज 30 से ज्यादा जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट: श्रीगंगानगर में तीन इंच से ज्यादा पानी बरसा; पारा फिर 40 डिग्री के पारआज 30 से ज्यादा जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट: श्रीगंगानगर में तीन इंच से ज्यादा पानी बरसा; पारा फिर 40 डिग्री के पारHeavy rain in Rajasthans northern districts. Follow Ganganagar Churu latest weather updates. गंगानगर में तीन इंच से ज्यादा बरसात, चूरू में सड़कों पर भरा पानी।
Read more »

दिल्ली सरकार के जन कल्याण शिविर में सर्वर डाउन, घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटे लोग - delhi jan kalyan shivir server down causes public troubleदिल्ली सरकार के जन कल्याण शिविर में सर्वर डाउन, घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटे लोग - delhi jan kalyan shivir server down causes public troubleदिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए जन कल्याण शिविर में सर्वर डाउन होने के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा और कई मायूस होकर लौट गए। बंगाली मार्केट शिविर में अच्छी व्यवस्थाओं के बावजूद तकनीकी समस्या के चलते केवल 30-40 प्रतिशत लोग ही लाभ उठा सके।
Read more »

राष्ट्रपति के जन्मदिन पर उनके गांव आ रहे पीएम मोदी, ओडिशा को मिलेगी 50 हजार करोड़ की सौगात - pm modi to visit president murmu village odisha gets 50k cr projectsराष्ट्रपति के जन्मदिन पर उनके गांव आ रहे पीएम मोदी, ओडिशा को मिलेगी 50 हजार करोड़ की सौगात - pm modi to visit president murmu village odisha gets 50k cr projectsराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पैतृक गांव पहाड़पुर, मयूरभंज पहुंचेंगे। इस अवसर पर ओडिशा को 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की 40 परियोजनाओं की सौगात मिलेगी।
Read more »

कम उम्र, संगीन वारदातें और बढ़ती हत्याएं; युवाओं में बढ़ रहा अपराध का जुनून? जौनपुर जेल के 40 फीसदी कैदी 35 साल से कम उम्र के | 40 Percent Prisoners Of Jaunpur Jail Below 35 Years Of Age Up Newsकम उम्र, संगीन वारदातें और बढ़ती हत्याएं; युवाओं में बढ़ रहा अपराध का जुनून? जौनपुर जेल के 40 फीसदी कैदी 35 साल से कम उम्र के | 40 Percent Prisoners Of Jaunpur Jail Below 35 Years Of Age Up NewsUP News: जौनपुर जेल के 40 फीसदी कैदी 35 साल से कम उम्र के हैं। इसमें हत्या और दुष्कर्म के आरोपियों की संख्या सबसे अधिक है।
Read more »

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट विवाद में पूर्व इंजीनियर ने लगाया 40% कमीशन का आरोप, महंत बोले- ‘मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं’ | Ram Mandir Trust 40 Percent Commission Allegation Dinanath Verma Ayodhyaअयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट विवाद में पूर्व इंजीनियर ने लगाया 40% कमीशन का आरोप, महंत बोले- ‘मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं’ | Ram Mandir Trust 40 Percent Commission Allegation Dinanath Verma AyodhyaRam Mandir Trust Controversy: अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों पर मचा हड़कंप। पूर्व इंजीनियर के 40% कमीशन के दावे पर महंत शशिकांत दास ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मेरा इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं। जानिए क्या है पूरा मामला...
Read more »



Render Time: 2026-06-20 14:26:04