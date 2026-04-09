महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा तक: एक बंटवारे की दिलचस्प कहानी

महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) कंपनी की स्थापना और विकास की कहानी, जो भारत विभाजन के बाद 'महिंद्रा एंड मोहम्मद' से 'महिंद्रा एंड महिंद्रा' में बदल गई। इस लेख में कंपनी के शुरुआती दिनों, साझेदारों, विभाजन के बाद ब्रांड को बचाने के प्रयासों और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी के विस्तार पर प्रकाश डाला गया है। यह कहानी व्यवसायिक साझेदारी, विभाजन के प्रभाव और एक ब्रांड की लचीलापन को दर्शाती है।

नई दिल्ली। M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा , आनंद महिंद्रा की कंपनी, जिसके संस्थापक कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा थे...

इस बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि M&M का फुल फार्म महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं बल्कि 'महिंद्रा एंड मोहम्मद' (Mahindra & Mohammed) था। 1947 में भारत के बंटवारे के साथ-साथ महिंद्रा एंड मोहम्मद का बंटवारा भी हो गया। महिंद्रा हिंदुस्तान में रह गया और मोहम्मद पाकिस्तान में बस गया। M&M के अस्तित्व में आने और विभाजन की यह कहानी बेहद दिलचस्प है। भारत का यह मशहूर कारोबारी ग्रुप, ऑटोमोबाइल और फाइनेंस से लेकर 20 अलग-अलग इंडस्ट्रीज में सक्रिय है, और इस समूह की कमान संभाले हुए हैं आनंद महिंद्रा। आइये आपको बताते हैं वह किस्सा, जिसने महिंद्रा एंड मोहम्मद से इस समूह को महिंद्रा एंड महिंद्रा में बदल दिया। महिंद्रा ब्रदर्स और मोहम्मद की साझेदारी सन 1945 में पंजाब के लुधियाना में, दो भाइयों - कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा ने एक स्टील ट्रेड कंपनी शुरू की। उन्होंने यह काम अकेले नहीं किया बल्कि इसमें उनके साझेदार गुलाम मोहम्मद थे। इस पार्टनरशिप के चलते उन्होंने कंपनी का नाम 'महिंद्रा एंड मोहम्मद' रखा। भाइयों ने जानबूझकर उनका नाम शामिल किया ताकि वे इस उद्यम में बराबर का हिस्सा होने का एहसास कर सकें, भले ही उनकी वित्तीय हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम थी। बंटवारे के बाद बटा बिजनेस लेकिन, वक्त को शायद कुछ और मंजूर था इसलिए 1947 में जब ब्रिटिश भारत दो स्वतंत्र राष्ट्रों - भारत और पाकिस्तान - में विभाजित हुआ तो बंटवारे के बाद गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। उन्होंने वहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री और बाद में 1951 में गवर्नर-जनरल बने। कैसे बरकरार रहा M&M ब्रांड गुलाम मोहम्मद के पाकिस्तान जाने के बाद भारत में कंपनी को एक नई दिशा की ज़रूरत थी। इस महिंद्रा ब्रदर्स के सामने चुनौती थी कि अब वे अपने व्यवसाय को क्या नाम दें? दरअसल, नाम बदलना इतना आसान नहीं था क्योंकि इसमें व्यवस्था संबंधी समस्याएँ थीं। एक रिपोर्ट में खुद आनंद महिंद्रा ने बताया कि जब गुलाम मोहम्मद ने कंपनी छोड़ी, तब तक कंपनी के अधिकांश स्टेशनरी दस्तावेज़—जैसे लेटरहेड, इनवॉइस और बिल—पर पहले से ही एम एंड एम के संक्षिप्त अक्षर छपे हुए थे। इस सामग्री को बर्बाद होने से बचाने के लिए, महिंद्रा ब्रदर्स ने संक्षिप्त अक्षर को बनाए रखने का फैसला किया, लेकिन पूरा नाम बदल दिया। इस तरह महिंद्रा एंड महिंद्रा अस्तित्व में आई और प्रतिष्ठित M&M नाम बरकरार रहा। विभाजन के बाद भी बने रहे संबंध राजनीतिक अलगाव के बावजूद, महिंद्रा ब्रदर्स और गुलाम मोहम्मद के बीच व्यक्तिगत संबंध बने रहे। पूर्व चेयरमैन केशब महिंद्रा (के.सी. महिंद्रा के पुत्र) ने एक बार बताया था कि जब गुलाम मोहम्मद 1955 में भारत आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले महिंद्रा परिवार की मुखिया को ही फोन किया था। इससे पता चलता है कि उनका व्यक्तिगत संबंध सीमाओं और व्यापार से परे भी कायम रहा। इस्पात से शुरुआत 20 अलग-अलग कारोबार नए नाम के साथ कंपनी ने नए बिजनेस भी शुरू किए। महिंद्रा समूह ने इस्पात उद्योग से हटकर 1947 में विलिस जीपों का निर्माण शुरू किया। 1961 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ साझेदारी करके ट्रैक्टर व्यवसाय में प्रवेश किया। 1963 में अध्यक्ष बने केशब महिंद्रा के नेतृत्व में, समूह ने व्यापक रूप से विविधीकरण किया और मित्सुबिशी, प्यूजो और अन्य जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों के साथ गठबंधन किया। ये भी पढ़ें- एक ट्रक से शुरू किया बिजनेस, आज हैं 5000 से ज्यादा; दिमाग लगाया ऐसा कि ₹3000 से बना लिए ₹1500 Cr इस रणनीति ने एम एंड एम को ऑटो, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और हॉस्पिटेलिटी समेत कई नए क्षेत्रों में प्रवेश करने में मदद की। महिंद्रा जीप, महिंद्रा की कारें और महिंद्रा ट्रैक्टर आज की तारीख में प्रतिष्ठित भारतीय उत्पाद बन गए, जो विश्वसनीयता के प्रतीक हैं





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