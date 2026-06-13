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महिला विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप: इंग्लैंड श्रीलंका को 87 रनों से हराकर अभियान की शुरुआत जीत से करती है

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महिला विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप: इंग्लैंड श्रीलंका को 87 रनों से हराकर अभियान की शुरुआत जीत से करती है
महिला टी-20 वर्ल्ड कपइंग्लैंड विं श्रीलंकाडैनी वायट-हॉज शतक
📆13-06-2026 03:08:00
📰Dainik Bhaskar
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मेजबान इंग्लैंड ने महिला विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ जीत से की। डैनी वायट-हॉज की शतकीय पारी और फ्रेया केम्प की चार विकेट की बम्बाई ने टीम को बड़ी जीत दिलाई।

महिला विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2024 में मेजबान इंग्लैंड ने अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ जीत से की। बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड में खेले गए ओपनिंग मैच में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुन ली, पर इस फैसले का परिणाम साफ नहीं हुआ। बैटिंग पहले करने वाली इंग्लैंड ने 20 ओवर में एक विकेट पर 219 रन बनाए, जिससे टीम ने अपना ही टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया। पिछले रिकॉर्ड 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट पर 213 रन था। जवाब में श्रीलंका 20 ओवर में 10 विकेट पर केवल 132 रन बना सकी और इंग्लैंड ने 87 रनों की जीत हासिल कर ली। इंग्लिश ओपनर डैनी वायट-हॉज ने नाबाद 105 रन की शतकीय पारी खेली, जिससे वह टीम की बriumरी बन गई। उन्होंने 62 गेंदों पर 13 चौके और एक छक्का लगाया। यह उनका टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा शतक है और ऐसा करने वाली इंग्लैंड की दूसरी खिलाड़ी बन गईं। पिछले रिकॉर्ड इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हीथर नाइट के नाम था। वायट-हॉज ने अपना शतक बेटी डेजी के लिए समर्पित किया और 'रॉक-ए-बेबी' सेलिब्रेशन किया। शतक की विशेषता यह थी कि उन्होंने 33वीं बॉल पर चौका लगाकर हाफ सेंचुरी पूरी की। अपनी 35 साल की उम्र के बावजूद वे तेजी से स्कोर कर रही थीं। श्रीलंका की बैटिंग कमजोर साबित हुई। इंग्लैंड के सभी छह गेंदबाजों को कप्तान ने शुरुआती 9 ओवरों में आजमाया। स्टार गेंदबाज फ्रेया केम्प, पेर की मांसपेशियों में खिंचाव (calf injury) से उबरकर वापस आईं, ने 21 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वे अपनी पीठ की चोट (स्ट्रैस फ्रैक्चर) से लड़ रही थीं। सोफी एसलस्टोन ने मैच के आखिरी ओवर में बाकी 2 विकेट लेकर पारी समाट दी। श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापटू की कमय करीब 29 रनों पर कैच.

pk में आउट होने के बाद टीम में बड़ी चूक आ गई। इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी व्याट-हॉज और एमी जोन्स ने 135 रन की साझेदारी की, जो महिला टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। वापसी कर रही इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने 46 रन बनाए। इस जीत के बाद इंग्लैंड ने अपनी टीम की प्रदर्शन के लिए प्रशंसे के पात्र बने। इंग्लैंड की बल्लेबाजों की सूची में व्याट-हॉज 593 रनों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गईं। सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड नैट साइवर-ब्रंट (784 रन) के नाम है। मैच में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता फ्रेया केम्प और डैनी वायट-हॉज ने अपनी-अपनी पारी के बाद प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया। मैच से पहले ब्रिटिश एक्ट्रेसे एमा किंग्सटन और जिजी स्ट्रॉलेन ने शानदार परफॉर्मेंस दर्ज की। मुख्य कारण जीत के पीछे इंग्लैंड की गहरी बैटिंग और मजबूत गेंदबाजी थी, जबकि श्रीलंका की बैटिंग लगातार विकेट गिरने के कारण टूट गई

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महिला टी-20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड विं श्रीलंका डैनी वायट-हॉज शतक फ्रेया केम्प 4 विकेट विमेंस क्रिकेट 2024

 

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