महिला आरक्षण पर प्रियंका गांधी का शाह पर तंज: 'चाणक्य भी चकरा जाते'

महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में चर्चा के दौरान, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर छोटे राज्यों के प्रभाव को कम कर रही है और ओबीसी अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है। गांधी ने शाह की 'राजनीतिक कुटिलता' पर तंज कसते हुए कहा कि चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ भी हैरान रह जाते।
महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में गरमागरम बहस के दौरान, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर छोटे राज्यों के राजनीतिक प्रभाव को कम करने और अन्य पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी ) के अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है।
लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित विधेयक पर चर्चा करते हुए, गांधी ने कहा कि यह सरकार की एक सोची-समझी रणनीति है जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना है। उन्होंने विधेयक पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय न देने और सर्वदलीय बैठक न बुलाने की भी आलोचना की।
गांधी ने यह भी टिप्पणी की कि यदि चाणक्य आज जीवित होते, तो अमित शाह की चतुराई को देखकर वे भी हैरान रह जाते। उन्होंने दावा किया कि सरकार विपक्ष को असमंजस में डालने के लिए एक ऐसा माहौल बना रही है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए कोई ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं।
गांधी ने कहा कि सत्ता में बने रहने की लालसा को राष्ट्रहित से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक से छोटे राज्यों की आवाज कमजोर होगी और यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है।
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