महिला आरक्षण और परिसीमन: लोकसभा में हंगामा, अमित शाह ने तथ्यों से किया खंडन

लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने परिसीमन को जोड़ने पर सवाल उठाए, जिस पर गृहमंत्री अमित शाह ने आंकड़ों के साथ स्पष्टीकरण देते हुए दक्षिण राज्यों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया।

लोकसभा का विशेष सत्र गुरुवार को हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के साथ परिसीमन को जोड़ना दरअसल महिलाओं को आरक्षण देने में देरी करने का एक तरीका है। उनका तर्क है कि परिसीमन की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल होती है, और इसे महिला आरक्षण के साथ जोड़ने से यह प्रक्रिया और भी विलंबित हो जाएगी।

प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को जोड़ना असल में महिला आरक्षण को रोकने का एक पैंतरा है। विपक्षी दलों ने 850 के आंकड़े पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, यह जानना चाहा कि यह आंकड़ा किस आधार पर तय किया गया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने इन चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि तीन नए विधेयकों से दक्षिण के राज्यों की लोकसभा सीटों में कमी आएगी। उन्होंने आंकड़ों के साथ स्पष्ट किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 सीटों में दक्षिण राज्यों की 129 सीटें हैं, जो कुल का 23.76 प्रतिशत है। परिसीमन के बाद, जब लोकसभा सीटों की कुल संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, तो दक्षिण राज्यों की सीटें बढ़कर 195 हो जाएंगी, जो कुल का 23.97 प्रतिशत होगा। इस प्रकार, दक्षिण राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होने के बजाय थोड़ा बढ़ेगा।

अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59, कर्नाटक की 28 से बढ़कर 42, आंध्र प्रदेश की 25 से बढ़कर 38, तेलंगाना की 17 से बढ़कर 26 और केरल की 20 से बढ़कर 30 हो जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 850 का आंकड़ा एक राउंड ऑफ फिगर है, और सीटों की वास्तविक बढ़ी हुई संख्या 816 होगी। यह वृद्धि लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या को लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाने के कारण है, जिसमें 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार जातीय जनगणना कराने से कतरा नहीं रही है, बल्कि जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में होती है





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