महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में बहुमत से गिरा, विपक्ष पर सत्ता पक्ष का आरोप

नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना था, लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा। परिसीमन विधेयक सहित अन्य दो विधेयक भी पारित नहीं हो सके। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया है।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान करने वाला नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक (131वां संविधान संशोधन विधेयक) और परिसीमन से जुड़े दो अन्य विधेयक पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण पारित नहीं हो सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा मत विभाजन कराए जाने पर कुल 528 मत पड़े, जिनमें से 298 विधेयक के पक्ष में और 230 विरोध में थे। दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा पार नहीं होने के कारण विधेयक गिर गया। विपक्ष ने परिसीमन के औचित्य पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध किया, भले ही सरकार ने स्पष्ट

किया कि सीटों की संख्या बढ़ने के बाद ही महिला आरक्षण प्रभावी ढंग से लागू हो सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखित आश्वासन देने की पेशकश भी की थी, लेकिन विपक्ष अपनी आपत्तियों पर अड़ा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही यह संकेत दे दिया था कि विधेयक का विरोध करने वाले महिला विरोधी माने जाएंगे और उन्होंने सभी सदस्यों से स्वविवेक से मतदान करने की अपील की थी। विधेयक के गिरते ही सत्ता पक्ष ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। राजग की महिला सांसदों ने विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि विपक्ष ने ऐतिहासिक विधेयक को पारित करने में सहयोग नहीं किया। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों में यह मुद्दा एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बनेगा, जहाँ राजग, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर महिलाओं के आरक्षण में बाधा डालने का आरोप लगाएगी। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर राजनीतिक दलों के स्वार्थ और चुनावी राजनीति को महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों पर हावी होते हुए दिखाया है





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