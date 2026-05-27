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महिलाओं की स्वास्थ्य और सम्मान के लिए महत्वपूर्ण पहलू

स्वास्थ्य News

महिलाओं की स्वास्थ्य और सम्मान के लिए महत्वपूर्ण पहलू
मासिक धर्ममहिला स्वास्थ्यस्वच्छता
📆27-05-2026 17:14:00
📰News Nation
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मासिक स्वच्छता जागरूकता दिवस पर विशेष लेख, जिसमें पीरियड्स के दौरान स्वच्छता, सुरक्षित देखभाल और जागरूकता पर विस्तृत चर्चा की गई है।

मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक स्वच्छता जागरूकता दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। यह दिवस महिलाओं और किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता , सुरक्षित देखभाल और सही जानकारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास है। पीरियड्स या मासिक धर्म महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन कई बार सामाजिक भेदभाव और असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पातीं। हालांकि, यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इसे लेकर जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि माहवारी को लेकर खुलकर बातचीत और सही जानकारी देना समय की जरूरत है। इससे न केवल महिलाओं और किशोरियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि समाज में फैली भ्रांतियां भी दूर होंगी। यूनिसेफ के अनुसार, मासिक धर्म किशोरियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, लेकिन कई बार उन्हें इस दौरान सामाजिक भेदभाव और असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर पुरुष और गैर-बाइनरी लोग भी अपनी पहचान के कारण जरूरी सुविधाओं और स्वच्छता उत्पादों से वंचित रह जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के मुताबिक, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। साफ और सुरक्षित सेनेटरी उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने वाली महिलाओं और लड़कियों को अपने साथ अतिरिक्त सेनेट्री पैड, पानी की बोतल और डिस्पोजल बैग रखना चाहिए। आरामदायक और ढीले कपड़े पहनने की सलाह भी दी जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीरियड्स के दौरान हल्के व्यायाम और योग करने से शरीर को आराम मिलता है और दर्द में राहत मिल सकती है। सोते समय साफ और नया सेनेट्री पैड इस्तेमाल करना जरूरी माना जाता है। सही दिनचर्या अपनाकर इस दौरान होने वाली असुविधाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खानपान को इस दौरान बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। पौष्टिक और हल्का भोजन शरीर को एनर्जी देने के साथ पाचन को भी बेहतर बनाए रखता है। मासिक स्वच्छता जागरूकता दिवस इस संदेश को मजबूत करने का प्रयास है कि माहवारी कोई शर्म का विषय नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है। न्यूज एजेंसी की जिम्मेदारी स्वतंत्र है.

मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक स्वच्छता जागरूकता दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। यह दिवस महिलाओं और किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता, सुरक्षित देखभाल और सही जानकारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास है। पीरियड्स या मासिक धर्म महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन कई बार सामाजिक भेदभाव और असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पातीं। हालांकि, यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इसे लेकर जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि माहवारी को लेकर खुलकर बातचीत और सही जानकारी देना समय की जरूरत है। इससे न केवल महिलाओं और किशोरियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि समाज में फैली भ्रांतियां भी दूर होंगी। यूनिसेफ के अनुसार, मासिक धर्म किशोरियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, लेकिन कई बार उन्हें इस दौरान सामाजिक भेदभाव और असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर पुरुष और गैर-बाइनरी लोग भी अपनी पहचान के कारण जरूरी सुविधाओं और स्वच्छता उत्पादों से वंचित रह जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के मुताबिक, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। साफ और सुरक्षित सेनेटरी उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने वाली महिलाओं और लड़कियों को अपने साथ अतिरिक्त सेनेट्री पैड, पानी की बोतल और डिस्पोजल बैग रखना चाहिए। आरामदायक और ढीले कपड़े पहनने की सलाह भी दी जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीरियड्स के दौरान हल्के व्यायाम और योग करने से शरीर को आराम मिलता है और दर्द में राहत मिल सकती है। सोते समय साफ और नया सेनेट्री पैड इस्तेमाल करना जरूरी माना जाता है। सही दिनचर्या अपनाकर इस दौरान होने वाली असुविधाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खानपान को इस दौरान बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। पौष्टिक और हल्का भोजन शरीर को एनर्जी देने के साथ पाचन को भी बेहतर बनाए रखता है। मासिक स्वच्छता जागरूकता दिवस इस संदेश को मजबूत करने का प्रयास है कि माहवारी कोई शर्म का विषय नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है। न्यूज एजेंसी की जिम्मेदारी स्वतंत्र है

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मासिक धर्म महिला स्वास्थ्य स्वच्छता जागरूकता शारीरिक स्वास्थ्य

 

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