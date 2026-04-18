महिला आरक्षण पर भाजपा का रोष: राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन, बांसुरी स्वराज समेत कई हिरासत में

महिला आरक्षण कानून के संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित न होने पर भाजपा आक्रामक हो गई है। पार्टी की महिला सांसदों और नेताओं ने राहुल गांधी के आवास का घेराव करने का प्रयास किया, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में लिया। भाजपा ने विपक्ष पर नारी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए महिला सशक्तिकरण में बाधा डालने का दावा किया है।
देश की राजनीति में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब महिला आरक्षण कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) ने अपना कड़ा रोष व्यक्त किया। संसद में संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने से आहत भाजपा नेताओं और महिला सांसदों ने सीधे राहुल गांधी के आवास का घेराव करने का प्रयास किया, जिसके चलते दिल्ली पुलिस को कई प्रमुख नेताओं, जिनमें बांसुरी स्वराज भी शामिल थीं, को हिरासत में लेना पड़ा। यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब महिला आरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठ रहे थे और विपक्ष पर नारी विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया जा रहा था। भाजपा का मानना है कि विधेयक के पारित न होने से महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न हुई है और विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते एक महत्वपूर्ण कदम को रोका है।
इस घटना के बाद भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उनका आरोप है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर महिलाओं के हितों को दरकिनार किया है। भाजपा की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले तीन दशकों से देश की आधी आबादी, यानी महिलाएं, लगातार अपमान का सामना कर रही हैं, क्योंकि यह विधेयक बार-बार सदन में लाया गया लेकिन कभी फाड़ दिया गया, कभी फेंक दिया गया और कभी इसका विरोध किया गया। उन्होंने विपक्ष के बदलते बहानों, जैसे परिसीमन, पुनर्गठन या सीटों की संख्या बढ़ाना, पर सवाल उठाए और कांग्रेस को महिला आरक्षण के मुद्दे पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति करता है और महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम था जिसे विपक्ष ने विफल कर दिया।
दूसरी ओर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार चुपके से परिसीमन बदलना चाहती थी। इस बयानबाजी के बीच, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी से सवाल पूछा कि क्या महिलाएं इस्तेमाल की वस्तु हैं। वहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही थी। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु एक तटस्थ प्राधिकरण की आवश्यकता है और परिसीमन 2026 में होना तय है, जिसे कांग्रेस रोक नहीं सकती। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने और राजनीति करने का आरोप लगाया। बांसुरी स्वराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि विधेयक का विरोध केवल एक राजनीतिक रणनीति थी और राहुल गांधी तथा इंडिया गठबंधन के लिए महिलाएं केवल वोट बैंक हैं। यह पूरा घटनाक्रम महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश की राजनीतिक ध्रुवीकरण को दर्शाता है, जहां एक तरफ भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है
महिला आरक्षण भाजपा राहुल गांधी बांसुरी स्वराज राजनीतिक प्रदर्शन