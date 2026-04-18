महिला आरक्षण बिल पर हंगामा: सरकार की हार या विपक्ष की जीत?

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल पारित न हो पाने के बाद संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा जहां कांग्रेस और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को महिला विरोधी बता रही है, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिल को परिसीमन का बिल बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

महिला आरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण संशोधन बिल संसद में पारित नहीं हो सका, जिसके चलते सरकार को एक बड़े राजनीति क झटके का सामना करना पड़ा। लोकसभा में इस बिल के गिरने के ठीक अगले दिन, संसद की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि फिलहाल इस मुद्दे पर कोई आगे की कार्यवाही नहीं होगी। इस घटनाक्रम ने राजनीति क गलियारों में हलचल मचा दी है, और सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस और विपक्ष ी इंडिया

ब्लॉक पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जोरदार मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेता इस स्थिति को 'काला दिन' बता रहे हैं और देशभर में इसके विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। इसी बीच, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार से यह मांग की है कि 2023 में सर्वसम्मति से पारित किए गए महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू किया जाए। हालांकि, उनके बयान ने इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया है, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि हाल ही में संसद में पेश किया गया बिल वास्तव में महिला आरक्षण बिल नहीं था, बल्कि यह परिसीमन से जुड़ा एक बिल था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें सीधे तौर पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं था, बल्कि यह मुख्य रूप से परिसीमन की प्रक्रिया से संबंधित था। प्रियंका गांधी ने यह भी व्यक्त किया कि वे सभी हैरान थे कि सरकार इतनी हड़बड़ी में यह बिल क्यों ला रही थी, खासकर जब पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और दो राज्यों में अभी भी मतदान बाकी है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें किसी भी हाल में सत्ता चाहिए, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। प्रियंका गांधी ने सरकार की मंशा पर गहरी शंका व्यक्त करते हुए कहा कि बिल का मसौदा एक दिन पहले ही सार्वजनिक क्यों किया गया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह महिलाओं के नाम पर सत्ता में बने रहना चाहती है। उनका यह भी कहना था कि देश की महिलाएं इतनी नासमझ नहीं हैं कि उन्हें आसानी से बहकाया जा सके। प्रियंका गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार खुद को महिलाओं का मसीहा बनाना चाहती है, लेकिन मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ, उन्नाव में जो घटनाएँ हुईं, और कुश्ती की महिला खिलाड़ियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को उन्होंने याद दिलाया। उन्होंने कहा कि इन सभी पीड़ित महिलाओं की किसी ने सुध नहीं ली। उनके अनुसार, महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान काम नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बिल सीधे तौर पर महिला आरक्षण पर केंद्रित नहीं था, बल्कि यह परिसीमन से जुड़ा था, और सरकार को देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार जानती थी कि यह बिल पारित नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि कल संसद में विपक्ष ने सरकार को हराया है। उनके अनुसार, यदि यह बिल पारित हो जाता, तो सरकार खुद को महिलाओं का मसीहा साबित कर देती, और यदि यह पारित नहीं होता, तो वह विपक्ष को महिला विरोधी करार देती। उन्होंने इसे सरकार की एक सोची-समझी चाल बताया, जिसे विपक्ष ने नाकाम कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता का सरकार पर भरोसा कम हो गया है। प्रियंका गांधी ने अंत में कहा कि सरकार को महिलाओं को उनका वाजिब हक देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि 2023 के बिल में कुछ छोटे-मोटे संशोधन की आवश्यकता है ताकि 2029 के चुनावों से महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके, तो सरकार उन्हें लाए, और कांग्रेस इसका पूरा समर्थन करेगी। इस पूरे घटनाक्रम से महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक पारा चढ़ गया है और यह आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने की पूरी संभावना है





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