महिला आरक्षण और परिसीमन बिल: अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, विपक्ष को दिया जवाब

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर देश को परिसीमन से वंचित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने 'एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य' के सिद्धांत का उल्लंघन होने की बात कही और परिसीमन की आवश्यकता को समझाया। उन्होंने विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों का खंडन किया और उत्तर-दक्षिण के विभाजनकारी नैरेटिव को भी खारिज किया।
लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को परिसीमन से वंचित रखा और अब भी वे परिसीमन प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह ने 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', ' परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में 'एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य' के सिद्धांत का खुला उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने बताया कि 127 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मतदाताओं की संख्या 20 लाख से अधिक है, जो कि अलोकतांत्रिक है। गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया कि परिसीमन के माध्यम से इस मूल्य को समान किया जाएगा और उन्होंने विपक्ष से इसमें सहयोग की अपील की।
अमित शाह ने कांग्रेस के इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की थी, लेकिन फिर उसे रोक दिया गया। उन्होंने आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि तब भी कांग्रेस पार्टी ने सत्ता बचाने के लिए परिसीमन पर रोक लगाकर देश की जनता को इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से वंचित रखा था। यह सिलसिला 2001 में 84वें संशोधन तक जारी रहा, जिसके तहत सीटों की संख्या को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। इस प्रकार, कांग्रेस ने बार-बार परिसीमन को बाधित किया है।
गृह मंत्री ने परिसीमन की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के बीच जनसंख्या के भारी असंतुलन का हवाला देते हुए समझाया कि ऐसी स्थिति में परिसीमन ही एकमात्र समाधान है। उन्होंने यह भी पलटवार किया कि 'इंडिया' गठबंधन के सदस्यों ने महिला आरक्षण का विरोध करते हुए 'अगर-मगर' का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि कुछ संसदीय क्षेत्रों में 39 लाख तक आबादी है, जबकि कुछ में केवल 60 हजार, जिससे सांसदों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का सामना करना भी मुश्किल हो जाता है। इस असमानता को दूर करने के लिए ही समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है।
अमित शाह ने विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि जाति जनगणना को टालने के लिए परिसीमन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जाति जनगणना का पूरा कार्यक्रम तीन महीने पहले ही घोषित कर दिया गया था। उन्होंने उत्तर बनाम दक्षिण के नैरेटिव को भी खारिज किया और कहा कि दक्षिण के राज्यों का भी इस सदन पर उतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का। उन्होंने ऐसे विभाजनकारी नारों से ऊपर उठने की अपील की
महिला आरक्षण परिसीमन अमित शाह कांग्रेस लोकसभा