महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित होने में विफल, मोदी सरकार को झटका

मोदी सरकार लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रही, जिससे संविधान संशोधन विधेयक गिर गया। इस परिणाम पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।
महिला आरक्षण विधेयक के इतिहास में एक अभूतपूर्व क्षण में, मोदी सरकार लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रही, जिससे संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। शुक्रवार को हुई मतदान प्रक्रिया में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसमें 298 ने विधेयक के पक्ष में वोट डाला, जबकि 230 ने विरोध किया। दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी, जो सरकार हासिल नहीं कर सकी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को सूचित किया कि विधेयक को पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण इसे आगे
नहीं बढ़ाया जा सकता। इस परिणाम के चलते, सरकार ने संबंधित दो अन्य विधेयकों पर भी मतदान कराने का निर्णय स्थगित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस परिणाम पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का एक ऐतिहासिक अवसर था जिसे विपक्ष के असहयोग के कारण गंवा दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं को अधिकार दिलाने का सरकारी अभियान जारी रहेगा। यह पिछले 12 वर्षों में पहली बार है जब मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने में असफल रहा है। इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सदन में लगभग 21 घंटे तक विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें 130 सांसदों, जिनमें 56 महिला सांसद भी शामिल थीं, ने अपने विचार रखे। चर्चा के समापन पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने तर्क दिया कि परिसीमन का विरोध करने वाले वास्तव में एससी-एसटी समुदाय के लिए सीटों के विस्तार का विरोध कर रहे हैं। शाह ने धर्म के आधार पर आरक्षण की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया और दक्षिणी व छोटे राज्यों को आश्वासन दिया कि परिसीमन के बाद भी उनका प्रतिनिधित्व बना रहेगा। मतदान से ठीक पहले गृह मंत्री के इस कड़े रुख ने विधेयक के राजनीतिक महत्व को और बढ़ा दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विधेयक के पारित न होने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इसे केवल महिला आरक्षण का मुद्दा न बताते हुए, चुनावी व्यवस्था में बदलाव की कोशिश करार दिया। उनके अनुसार, विपक्ष ने मिलकर संविधान की मूल भावना पर हमले को रोका। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना था। इसके साथ ही, 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की योजना थी। इस विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान शामिल था, ताकि आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
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