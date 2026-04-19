महिला आरक्षण बिल पर सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला: 'नारी विरोधी आचरण से आक्रोशित है आधी आबादी'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दलों पर नारी विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि आधी आबादी इन दलों के आचरण से आक्रोशित है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस कथन का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने देश की चार जातियां - नारी, युवा, गरीब और किसान बताई थीं। उन्होंने कहा कि जो लोग जातिवाद के नाम पर देश को लूटते रहे, उनके लिए यह बिल एक चुनौती है। सीएम योगी ने शाहबानो प्रकरण और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष को घेरा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कथन का स्मरण कराया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में चार ही जातियां हैं - नारी, युवा, गरीब और किसान। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पर देश को कमजोर करने और लूटने की नीयत रखी, उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि ऐसे प्रगतिशील कदमों का कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने हमेशा विरोध किया है। आधी आबादी, यानी महिलाएं, विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण से बेहद आक्रोशित हैं। कांग्रेस , सपा , आरजेडी, तृणमूल, डीएमके जैसे वे दल जो इस पाप के भागीदार रहे, आज आधी आबादी के आक्रोश का सामना कर रहे हैं। ये दल सुधारवादी कदमों के रास्ते में बाधा बनकर षडयंत्र रचते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला संगठनों की ओर से महिला आरक्षण बिल को 2023 के बजाय 2029 में लागू करने की मांग की गई थी। सरकार ने इस संबंध में एक विशेष सत्र भी आयोजित किया। कुछ राज्यों ने यह चिंता जताई थी कि उनके हिस्से का आरक्षण कम हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि किसी का भी हक न मारा जाए, इसलिए आरक्षण की सीटों को बढ़ाने का फैसला किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर और दक्षिण के राज्यों में सीटें बढ़ाई जानी थीं, जिससे महिलाओं को उनका स्वाभाविक अधिकार प्राप्त होता। लोगों ने इस विषय पर तरह-तरह की बातें कही, जिसमें समाजवादी पार्टी द्वारा मुस्लिम आरक्षण की बात उठाना भी शामिल था। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद का विशेष अधिवेशन इसी उद्देश्य से बुलाया गया था, जिसमें राज्यों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया। सभी राज्यों में सीटों को समान अनुपात में बढ़ाया गया, ताकि किसी का भी अधिकार कम न हो, चाहे वे उत्तर के राज्य हों या दक्षिण के। सदन के भीतर इंडी गठबंधन की टिप्पणियों को उन्होंने द्रौपदी के चीर हरण जैसा बताया। समाजवादी पार्टी द्वारा मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की मांग को संविधान की दुहाई देने वालों द्वारा बाबा साहब अंबेडकर की भावना के विपरीत आचरण करार दिया। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि संविधान निर्माण के समय धर्म के आधार पर आरक्षण की बात आने पर बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि एक बार देश का विभाजन हो चुका है, दोबारा विभाजन संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सवाल किया कि क्या महिला आरक्षण से जुड़ा यह कदम एक प्रगतिशील कदम नहीं था? उन्होंने पूछा कि वे उस समय कहां थे जब कांग्रेस ने शाह बानो प्रकरण में पाप किया था। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश में तीन तलाक पर कानून बनाया, तब भी इन दलों ने उसका विरोध किया था। आज महिलाओं के हक की बात करने वाले इन दलों ने देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, लेकिन वे नारी, युवा, किसान और गरीब के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तीन तलाक के कानून का भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने विरोध किया था। जो लोग आज मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, वे उस समय कहां थे जब शाहबानो प्रकरण में कांग्रेस ने वह कृत्य किया था? प्रधानमंत्री ने तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उस कानून का भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को कमजोर करने की नीयत से, जातिवाद के नाम पर अपने परिवार का पोषण करने और देश को लूटने वालों के लिए यह एक चुनौती और चेतावनी थी। इसलिए, वे हमेशा ऐसे प्रगतिशील कदमों का विरोध करते रहे हैं। सपा, आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके जैसे दल जो इस पाप के भागीदार थे, उन्हें जनता ने देखा है। उन्होंने यह भी बताया कि ये दल प्रधानमंत्री के किसी भी कदम को रोकने के लिए किस हद तक षडयंत्र कर सकते हैं





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