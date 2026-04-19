महिला आरक्षण और परिसीमन: 14 सवालों पर सरकार का विस्तृत जवाब

केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन विधेयक से जुड़े 14 अहम सवालों पर विस्तृत FAQ जारी कर जनता की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है। सरकार ने सीटों की संख्या में वृद्धि, आरक्षण लागू होने की समय-सीमा और दक्षिणी राज्यों पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम , जिसे अक्सर महिला आरक्षण बिल के नाम से जाना जाता है, के लागू होने की प्रक्रिया और इसके साथ परिसीमन विधेयक को क्यों जोड़ा गया, इस पर उठ रहे कई सवालों के जवाब केंद्र सरकार ने 14 सवालों के जवाब वाले एक विस्तृत FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) के माध्यम से दिए हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है जब संसद में इस विधेयक को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और विपक्ष ने इसे 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास बताया था। सरकार का स्पष्टीकरण इन चिंताओं को

दूर करने और विधेयक के पीछे के तर्कों को सामने लाने के उद्देश्य से है। सरकार ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण के लाभ को जल्द से जल्द महिलाओं तक पहुंचाने के लिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। यदि सरकार 2026 की जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रतीक्षा करती, तो महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ 2029 के आम चुनावों में भी नहीं मिल पाता। इसी कारण, देश की आधी आबादी को इस महत्वपूर्ण लाभ से वंचित न रखना पड़े, इसलिए इसे 2026 की जनगणना पर आधारित परिसीमन से अलग करना आवश्यक था। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था कि महिलाएं जल्द से जल्द राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, जैसा कि उनका लंबे समय से लंबित अधिकार है। यदि ये तीनों विधेयक सदन से पारित हो जाते और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती, तो कानून बनने के बाद, महिलाएं 2029 के लोकसभा चुनावों में ही 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा पातीं। सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के सवाल पर सरकार का कहना है कि परिसीमन का अर्थ निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक है। लोकसभा में सीटों की संख्या वर्ष 1976 से 550 पर स्थिर है, जबकि 1971 में भारत की जनसंख्या लगभग 54 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 140 करोड़ हो चुकी है। इस विशाल जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना महत्वपूर्ण है ताकि संसद में जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। यह प्रस्ताव जनसंख्या के अनुपात में सीटों के विस्तार पर आधारित है। एक समान 50 प्रतिशत बढ़ोतरी से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का अनुपात अभी की तरह बना रहता। इस सिद्धांत के आधार पर, लोकसभा की सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़कर लगभग 815 होती। इसलिए, लोकसभा में सीटों की संख्या की अधिकतम सीमा 550 से बढ़ाकर 850 की जा रही है। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया कि सभी राज्यों की सीटों में एक समान 50 प्रतिशत वृद्धि होती, जिससे दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं आती। वर्तमान में, दक्षिणी राज्यों के पास लोकसभा में 23.76 प्रतिशत सीटें हैं, जो विधेयकों के पारित होने के बाद बढ़कर लगभग 23.87 प्रतिशत हो जातीं। उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु की सीटें भी इसी अनुपात में बढ़तीं और राज्य को कोई नुकसान नहीं होता। कुछ राज्यों में चुनाव होने के बावजूद इस विधेयक को लाने के औचित्य पर सरकार ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि पुराने कानून को यथावत रखा है। परिसीमन आयोग की सिफारिशें तभी लागू होतीं, जब संसद उन्हें मंजूरी देती और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती। वर्तमान में हो रहे चुनावों, जैसे तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल, पर इस प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 2029 तक सभी चुनाव मौजूदा व्यवस्था और वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही कराए जाएंगे। जाति जनगणना को टालने के सवाल पर, सरकार ने बताया कि वह तीन महीने पहले ही जाति जनगणना की समयबद्ध प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, इसलिए इसे टालने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान जनगणना प्रक्रिया में पहले घरों की गणना की जा रही है और इसके बाद जब व्यक्तियों की गणना होगी, तब जाति से संबंधित जानकारी भी पूरी तरह दर्ज की जाएगी। महिला आरक्षण को 2024 के आम चुनावों में तुरंत लागू न करने और इसे 2011 की जनगणना के आधार पर लागू न करने के संबंध में सरकार का कहना है कि आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन आवश्यक है। परिसीमन एक व्यापक, चर्चा आधारित प्रक्रिया है और इसे पूरा करने में लगभग दो वर्ष लगते हैं। इसलिए, महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन विधेयक के साथ ये तीनों विधेयक लाए गए थे। अंत में, नए परिसीमन प्रस्ताव से जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को कोई नुकसान नहीं होता। प्रस्ताव के तहत सभी राज्यों की सीटों में समान अनुपात में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की बात थी, जिससे किसी राज्य का प्रतिनिधित्व प्रतिशत घटने के बजाय यथावत रहता या थोड़ा बढ़ता





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