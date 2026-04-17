महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में बहुमत से विफल, सरकार के लिए बड़ा झटका

महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन विधेयक लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा। 528 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें 298 पक्ष में और 230 विपक्ष में थे। गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन विधेयक पर लोकसभा में शुक्रवार को मतदान संपन्न हुआ, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक होने के नाते इसे आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। कुल 528 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें 298 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 230 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट डाला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक 352 वोटों की संख्या पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते यह आगे नहीं बढ़ पाया। इस परिणाम से संबंधित दो अन्य विधेयकों पर भी सरकार ने मतदान कराने का निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस नतीजे पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यह महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने वाला एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक था, लेकिन विपक्ष के सहयोग के अभाव में यह पारित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार दिलाने का सरकार का अभियान जारी रहेगा। पिछले 12 वर्षों में यह पहला अवसर है जब मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने में विफल रहा है।

इस विधेयक पर सदन में लगभग 21 घंटे तक गहन चर्चा हुई, जिसमें 130 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिनमें 56 महिला सांसद भी शामिल थीं। चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि परिसीमन का विरोध करने वाले वास्तव में एससी-एसटी समुदाय की सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज किया और दक्षिणी व छोटे राज्यों को परिसीमन के बाद भी उचित प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिया। गृह मंत्री के इस कड़े रुख ने विधेयक के महत्व और राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा दिया।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विधेयक के गिरने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, बल्कि चुनावी व्यवस्था में बदलाव की कोशिश थी और यह संविधान की मूल भावना पर हमला था, जिसे विपक्ष ने रोका।

इस संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्ताव 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का था। साथ ही, 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की योजना थी। इसके अतिरिक्त, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान था।





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