महिला की बद्दुआ ने रद्द करवाया मीनाक्षी नटराजन का नामांकन

इंदौर में पूर्व कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को बद्दुआ की वजह से निरस्त होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी ने आरोपी व्यक्ति का संरक्षण किया और पीड़िता को न्याय नहीं दिया।
इंदौर में पूर्व कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को बद्दुआ की वजह से निरस्त होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी ने आरोपी व्यक्ति का संरक्षण किया और पीड़िता को न्याय नहीं दिया। उषा ठाकुर ने आगे कहा कि न्याय की व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि अपराधी व्यक्ति और उसका संरक्षण करने वाले को सजा मिलेगी और बेटी को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का जो फॉर्म निरस्त हुआ वह निश्चित रूप से उस महिला की बद्दुआ एं हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की रीट याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खरीब कर दिया कि नामांकन रद्द होने के बाद उपलब्ध संवैधानिक रास्ता चुनाव आयोग के पास जाना है। अदालत ने यह भी पूछा कि अब तक ऐसा कौन सा मामला सामने आया है जिसमें न्यायालय ने नामांकन रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप किया हो। मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद कोर्ट ने मीनाक्षी की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी और उन्हें चुनाव याचिका दायर करने की छूट दी है। मीनाक्षी नटराजन अब एमपी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है.
इंदौर में पूर्व कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को बद्दुआ की वजह से निरस्त होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी ने आरोपी व्यक्ति का संरक्षण किया और पीड़िता को न्याय नहीं दिया। उषा ठाकुर ने आगे कहा कि न्याय की व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि अपराधी व्यक्ति और उसका संरक्षण करने वाले को सजा मिलेगी और बेटी को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का जो फॉर्म निरस्त हुआ वह निश्चित रूप से उस महिला की बद्दुआएं हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की रीट याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खरीब कर दिया कि नामांकन रद्द होने के बाद उपलब्ध संवैधानिक रास्ता चुनाव आयोग के पास जाना है। अदालत ने यह भी पूछा कि अब तक ऐसा कौन सा मामला सामने आया है जिसमें न्यायालय ने नामांकन रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप किया हो। मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद कोर्ट ने मीनाक्षी की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी और उन्हें चुनाव याचिका दायर करने की छूट दी है। मीनाक्षी नटराजन अब एमपी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है
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