महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के बीच लोकसभा में हंगामा, अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

लोकसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' और 'परिसीमन' पर हुई चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने राहुल गांधी के आचरण और भाषा को सदन की गरिमा के विपरीत बताया और तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सदन में बोलने की कला प्रियंका गांधी से सीखनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा अच्छे कामों का विरोध करती आई है, चाहे वह धारा 370 हो, राम मंदिर हो, या जीएसटी।

नई दिल्ली: लोकसभा में संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका, जिससे सदन में चर्चा और वाद-विवाद का माहौल गरमा गया। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ' नारी शक्ति वंदन अधिनियम ' और ' परिसीमन ' पर हुई विस्तृत चर्चा का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कड़े शब्दों में प्रहार किया।

अमित शाह ने शुक्रवार को सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुन रहे थे, और उन्हें यह भाषा सदन की मर्यादा के पूर्णतः विपरीत लगी। उन्होंने कहा कि सदन में अपशब्दों का प्रयोग और असंसदीय शब्दों की भरमार चिंताजनक है, जो लोकतांत्रिक विमर्श के लिए उचित नहीं है। गृह मंत्री ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अमित शाह का मानना है कि राहुल गांधी को सदन में बोलने की कला या तो अपने दल के वरिष्ठ नेताओं से सीखनी चाहिए या फिर प्रियंका गांधी से।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष के आचरण और उनके द्वारा अपनाई गई भाषा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का यह किस प्रकार का व्यवहार है और उनकी भाषा कैसी है, यह समझना मुश्किल है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को लगता है कि देश उनके इस तरह के व्यवहार को नहीं देख रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उनके कृत्य और उनकी बातें जनता के बीच चर्चा का विषय बनती हैं। गृह मंत्री ने आगे कहा कि वे अक्सर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं और कई बार महत्वपूर्ण सत्रों को छोड़कर विदेश चले जाते हैं, जो एक जिम्मेदार नेता का आचरण नहीं कहा जा सकता। अमित शाह ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सदन में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने की कला को सीखने के लिए उन्हें अपने दल के अनुभवी नेताओं से मार्गदर्शन लेना चाहिए, या यदि वे कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी से प्रेरणा ले सकते हैं, जो शायद सदन की कार्यवाही को बेहतर तरीके से समझती हैं। यह बयान कांग्रेस की ओर से महिला आरक्षण विधेयक पर उठाए गए सवालों के जवाब में आया, जहाँ अमित शाह ने पार्टी पर विधेयक के विरोध का आरोप लगाया।

अमित शाह ने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि यह केवल महिला आरक्षण विधेयक का ही विरोध नहीं है, बल्कि कांग्रेस की यह पुरानी प्रवृत्ति रही है कि वह अच्छे और देशहित के किसी भी महत्वपूर्ण कदम का विरोध करती है। उन्होंने एक के बाद एक कई उदाहरण गिनाए। उन्होंने कहा कि जब धारा 370 को समाप्त किया गया, तो उन्होंने (कांग्रेस ने) विरोध किया। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो उन्होंने विरोध किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लाए जाने पर भी उन्होंने विरोध का रास्ता अपनाया। तीन तलाक को समाप्त करने के निर्णय का भी उन्होंने विरोध किया। वस्तु एवं सेवा कर (GST) जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार का भी उन्होंने बहिष्कार किया। आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना, जो करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया। यहां तक कि नए संसद भवन के निर्माण और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (CDS) की स्थापना जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी पहलों का भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। नक्सलवाद के उन्मूलन के प्रयासों, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण अभियानों का भी उन्होंने सवाल उठाया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अच्छा-बुरा सोचे बिना, हर उस कदम का विरोध करने का ठान लिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया जा रहा है।

गृह मंत्री का यह बयान इस ओर इशारा करता है कि सरकार का मानना है कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, देश के विकास और प्रगति में बाधक बन रही है और केवल विरोध की राजनीति कर रही है, भले ही वे कदम देश के हित में हों





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