Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज

क्रिकेट News

महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज
महिला क्रिकेटअंतरराष्ट्रीय क्रिकेटदीप्ति शर्मा
📆18-06-2026 06:40:00
📰News Nation
117 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 67% · Publisher: 51%

भारत की दीप्ति शर्मा और झूलन गोस्वामी मिलकर महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाजों की श्रेणी में शीर्ष पर हैं। इस लेख में हम इन और अन्य प्रमुख गेंदबाजों की उपलब्धियों का विश्लेष करते हैं।

महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची अक्सर बदलती रहती है, हालांकि कुछ नामों ने लगातार अपनी स्थिरता बनाए रखी है। वर्तमान में, भारत की ओफ स्पिन गेंदबाज दीप्ति शर्मा और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी मिलकर इसम感谢县the top positions, जबकि अंતरराष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य प्रतिभाशाली गेंदबाज भी इस सूची में शामिल हैं। दीप्ति शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 355 विकेट हासिल किए हैं, जिनमें से 276 मैचों में 275 पारियों के दौरान यह उपलब्धि हासिल की गई। इन विकेटों में से 22 टेस्ट, 166 वनडे और 167 टी20 में प्राप्त किए गए। वे भारत की वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरी गेंदबाज भी हैं। झूलन गोस्वामी भी समान रूप से 355 विकेट हासिल कर चुकी हैं, हालांकि उन्होंने 284 मैचों में 291 पारियां खेली हैं। उनके शतक में 44 टेस्ट, 255 वनडे और 56 टी20 विकेट शामिल हैं। इंग्लैंड की कैथरीन साइवर-ब्रंट 335 विकेटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जिनमें 51 टेस्ट, 170 वनडे और 114 टी20 विकेट शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी 334 विकेटों के साथ चौथी गेंदबाज हैं, जिन्होंने 13 टेस्ट, 166 वनडे और 129 टी20 में अपना योगदान दिया। इंग्लैंड की बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन 327 विकेटों के साथ पांचवें स्थान पर हैं, जिनमें 40 टेस्ट, 141 वनडे और 149 टी20 विकेट शामिल हैं। साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल 318 विकेटों के साथ छठी गेंदबाज हैं और उन्होंने 3 टेस्ट, 133 वनडे और 125 टी20 में सफलता हासिल की। यह सूची महिला क्रिकेट में गेंदबाजों की शानदार क्षमता को दर्शाती है और भारत के पास इस तथ्य के साथ गaur pride कि दोनों प्रमुख गेंदबाज समूह में शीर्ष पर हैं। दीप्ति शर्मा की तेजी से बढ़ती योगदान, विशेष रूप से टी20 और वनडे में, उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने के रastra में अग्रणी बना रही है। झूलन गोस्वामी की अनुभव और स्थिरता भी बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य देशों की गेंदबाजों का जिक्र करते हुए कैथरीन साइवर-ब्रंट और एलिस पेरी जैसी बॉलरों ने टी20 और वनडे में अपनी प्रभावशाली उपलब्धियों के साथ इस सूची में अपना स्थान बनाया है। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन और साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल की गतिशीलता और लगातार प्रदर्शन भी महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमinka को दर्शाता है। मूल रूप से, यह सूची विभिन्न देशों और विभिन्न शैलियों के गेंदबाजों के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है जो महिला क्रिकेट के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही हैं। भारत के दो गेंदबाजों द्वारा शीर्ष पर रहना भारतीय महिला क्रिकेट की गति और सुधार को प्रदर्शित करता है जो अनुभव, प्रशिक्षण और समर्पण का परिणाम है.

महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची अक्सर बदलती रहती है, हालांकि कुछ नामों ने लगातार अपनी स्थिरता बनाए रखी है। वर्तमान में, भारत की ओफ स्पिन गेंदबाज दीप्ति शर्मा और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी मिलकर इसम感谢县the top positions, जबकि अंતरराष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य प्रतिभाशाली गेंदबाज भी इस सूची में शामिल हैं। दीप्ति शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 355 विकेट हासिल किए हैं, जिनमें से 276 मैचों में 275 पारियों के दौरान यह उपलब्धि हासिल की गई। इन विकेटों में से 22 टेस्ट, 166 वनडे और 167 टी20 में प्राप्त किए गए। वे भारत की वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरी गेंदबाज भी हैं। झूलन गोस्वामी भी समान रूप से 355 विकेट हासिल कर चुकी हैं, हालांकि उन्होंने 284 मैचों में 291 पारियां खेली हैं। उनके शतक में 44 टेस्ट, 255 वनडे और 56 टी20 विकेट शामिल हैं। इंग्लैंड की कैथरीन साइवर-ब्रंट 335 विकेटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जिनमें 51 टेस्ट, 170 वनडे और 114 टी20 विकेट शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी 334 विकेटों के साथ चौथी गेंदबाज हैं, जिन्होंने 13 टेस्ट, 166 वनडे और 129 टी20 में अपना योगदान दिया। इंग्लैंड की बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन 327 विकेटों के साथ पांचवें स्थान पर हैं, जिनमें 40 टेस्ट, 141 वनडे और 149 टी20 विकेट शामिल हैं। साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल 318 विकेटों के साथ छठी गेंदबाज हैं और उन्होंने 3 टेस्ट, 133 वनडे और 125 टी20 में सफलता हासिल की। यह सूची महिला क्रिकेट में गेंदबाजों की शानदार क्षमता को दर्शाती है और भारत के पास इस तथ्य के साथ गaur pride कि दोनों प्रमुख गेंदबाज समूह में शीर्ष पर हैं। दीप्ति शर्मा की तेजी से बढ़ती योगदान, विशेष रूप से टी20 और वनडे में, उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने के रastra में अग्रणी बना रही है। झूलन गोस्वामी की अनुभव और स्थिरता भी बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य देशों की गेंदबाजों का जिक्र करते हुए कैथरीन साइवर-ब्रंट और एलिस पेरी जैसी बॉलरों ने टी20 और वनडे में अपनी प्रभावशाली उपलब्धियों के साथ इस सूची में अपना स्थान बनाया है। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन और साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल की गतिशीलता और लगातार प्रदर्शन भी महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमinka को दर्शाता है। मूल रूप से, यह सूची विभिन्न देशों और विभिन्न शैलियों के गेंदबाजों के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है जो महिला क्रिकेट के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही हैं। भारत के दो गेंदबाजों द्वारा शीर्ष पर रहना भारतीय महिला क्रिकेट की गति और सुधार को प्रदर्शित करता है जो अनुभव, प्रशिक्षण और समर्पण का परिणाम है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

News Nation /  🏆 15. in İN

महिला क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दीप्ति शर्मा झूलन गोस्वामी सर्वाधिक विकेट

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-18 09:39:58