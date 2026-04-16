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महिला आरक्षण कानून लागू, 2026 से प्रभाव में आएगा

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महिला आरक्षण कानून लागू, 2026 से प्रभाव में आएगा
महिला आरक्षणनारी शक्ति वंदन अधिनियमकानून
📆16-04-2026 21:16:00
📰Amar Ujala
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देश में महिला आरक्षण कानून, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नाम से भी जाना जाता है, लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है।

देश में महिला आरक्षण कानून लागू हो गया है। गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। हालाँकि, यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, जिससे यह सवाल उठता है कि संसद में चर्चा के दौरान ही इसे क्यों लागू किया गया। संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इस कानून को ' नारी शक्ति वंदन अधिनियम ' के नाम से भी जाना जाता है और इसे संसद ने सितंबर 2023 में पारित किया था। यह कानून

2029 के बाद ही लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि इसके लागू होने की प्रक्रिया 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ी है। वर्तमान में, लोकसभा में जिन तीन विधेयकों पर चर्चा चल रही है, उनका उद्देश्य महिला आरक्षण को 2029 से लागू करना है। अधिकारियों के अनुसार, भले ही कानून लागू हो गया हो, मौजूदा लोकसभा में यह आरक्षण लागू नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया का पूरा होना आवश्यक है। संसद के विशेष सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन संशोधन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। इन विधेयकों के माध्यम से लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। परिसीमन विधेयक में जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े संशोधनों पर चर्चा के दौरान जोर दिया कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे नारी शक्ति को उनका अधिकार देने और दशकों से रोके गए सम्मान को वापस लौटाने का अवसर बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात का खंडन किया कि नए विधेयकों से दक्षिण राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन के बाद दक्षिण राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी, जिसमें तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 होंगी। यह कानून देश की आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना है

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