महिला आरक्षण अधिनियम-2023 लागू, लेकिन तत्काल लाभ नहीं; परिसीमन के बाद होगी प्रभावी

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने महिला आरक्षण अधिनियम-2023 की अधिसूचना जारी कर दी है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। हालांकि, अधिनियम के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे और इसका वास्तविक लाभ आगामी जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मिलेगा। इस विलंब पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।

देश की संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर देर रात तक एक तीखी और विस्तृत बहस संपन्न हुई। इसी बहस के बीच, महिला आरक्षण अधिनियम-2023, जो संसद और राज्य विधानसभा ओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, गुरुवार से विधिवत लागू कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक कदम के संबंध में, भारत सरकार के केंद्रीय कानून मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, जो इसके कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अधिनियम, जिसे ' नारी शक्ति वंदन अधिनियम ' के नाम से

भी जाना जाता है, भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समान अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी माने जाएंगे, जिसका अर्थ है कि इसका सीधा लाभ वर्तमान निर्वाचित निकायों में तत्काल उपलब्ध नहीं होगा। अधिनियम के लागू होने के बावजूद, यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसका लाभ मौजूदा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को तुरंत नहीं मिलेगा। सरकारी अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, महिलाओं के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था आगामी जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर ही प्रभावी हो सकेगी। परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जो चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करती है और जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं और इसमें समय लगता है। इसलिए, अधिनियम का वास्तविक कार्यान्वयन तभी संभव होगा जब परिसीमन पूरा हो जाएगा और आरक्षण के तहत विशिष्ट सीटों का निर्धारण कर लिया जाएगा। इस विलंब को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने चिंताएं व्यक्त की हैं। उदाहरण के लिए, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थिति 'बिल्कुल ही अजीब' है। उनका कहना है कि सितंबर 2023 में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' आज से लागू हो गया है, जबकि इसमें किए जाने वाले संशोधनों पर अभी भी बहस चल रही है और उन पर मतदान होना बाकी है। वे इस बात से पूरी तरह हैरान हैं कि एक लागू हो चुके अधिनियम के लिए आवश्यक संशोधनों पर अभी भी विचार-विमर्श जारी है, जो कानूनी और तार्किक विसंगति की ओर इशारा करता है। यह विरोधाभास अधिनियम के कार्यान्वयन के तरीके को लेकर सवाल उठाता है और स्पष्टता की आवश्यकता पर बल देता है। सितंबर 2023 में, भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पारित किया था। इस अधिनियम के तहत, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। यह निर्णय दशकों से चली आ रही उस मांग को पूरा करने की दिशा में एक कदम है जिसमें महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अधिक स्थान देने की बात कही जा रही थी। हालांकि, कानून में इस बात को शुरू से ही स्पष्ट कर दिया गया था कि यह आरक्षण 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जा सकेगा। यह स्पष्टीकरण इस बात पर जोर देता है कि आरक्षण का प्रभावी होना भौगोलिक पुनर्गठन और सीटों के निर्धारण पर निर्भर करता है। वर्तमान में, लोकसभा में जिन तीन विधेयकों पर गहन चर्चा चल रही है, उनका मुख्य उद्देश्य इस आरक्षण को वर्ष 2029 से लागू करने का मार्ग प्रशस्त करना है। इन विधेयकों के पारित होने से अधिनियम के क्रियान्वयन की समय-सीमा को स्पष्ट किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरक्षण का लाभ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही मिले। यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि महिला आरक्षण केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक धरातल पर प्रभावी हो और लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो। इस प्रकार, यह अधिनियम भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके दूरगामी परिणाम अपेक्षित हैं





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