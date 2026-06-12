महिला टी20 विश्वकप 2026 आज शुरू, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में टॉस जीता

महिला टी20 विश्वकप 2026 का आगाज हुआ है और पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टूर्नामेंट में 12 टीमें दो ग्रुपों में बंटी हुई हैं और उद्घाटन समारोह में विकेड बैंड की प्रस्तुति हुई। ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें खिताब के लिए तैयार हैं।

महिला टी20 विश्वकप 2026 का आगाज हुआ है और पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं जो दो ग्रुपों में बंटी हुई हैं। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, नीदरलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका तैनात हैं जबकि ग्रुप 2 में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में विकेड बैंड की प्रस्तुति हुई जिसमें स्टार एम्मा किंग्सटन और जीजी स्ट्रैलन ने एल्फाबा और ग्लिंडा के रूप में प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट को खेल से परे ले जाकर सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अनुभव तैयार किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सातवां विश्व कप जीतने के लिए बेताब है लेकिन भारत, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें उनकी राह में प्रमुख बाधा बनाएगी। भारत की टीम में हर्मनप्रीत कौर की कप्तानी में नंदनी शर्मा, एन श्री चरणी और यस्तिका भाटिया जैसी युवा खिलाड़ियों के साथ सीमित ओवरों में मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयारी की गई है। ऑस्ट्रेलिया के पास बेथ मूनी , एलिस पैरी, एश्ले गार्डनर जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं साथ ही जॉर्जिया वोल और लूसी हैमिल्टन जैसी युवा स्टार भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर 25 साल की युवा कप्तानों में से एक हैं और उनकी कहानी प्रेरणादायक है। श्रीलंका की टीम में विश्मी गुणरत्ने और कविषा दिलहारी जैसी खिलाड़ियों के साथ आशा जगा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका लॉरा वोलवार्ट की कप्तानी में कायला रेनेके और एनेरी डर्कसेन जैसे नए खिलाड़ियों पर भरोसा कर रही है। वेस्टइंडीज और आयरलैंड जैसी नई टीमों को भी कमजोर नहीं माना जा रहा और यह टूर्नामेंट के प्रतिस्पर्धी माहौल को और बेहतर बना रहे हैं। यह टूर्नामेंट 12 टीमों के साथ इतना बड़ा है कि इसमें आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी नई टीमें भी शामिल हुई हैं जो महिला क्रिकेट की विकास की ओर संकेत दर सही हैं। सभी टीमों को बराबरी के मौके दिए गए हैं और नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं.

महिला टी20 विश्वकप 2026 का आगाज हुआ है और पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं जो दो ग्रुपों में बंटी हुई हैं। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, नीदरलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका तैनात हैं जबकि ग्रुप 2 में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में विकेड बैंड की प्रस्तुति हुई जिसमें स्टार एम्मा किंग्सटन और जीजी स्ट्रैलन ने एल्फाबा और ग्लिंडा के रूप में प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट को खेल से परे ले जाकर सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अनुभव तैयार किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सातवां विश्व कप जीतने के लिए बेताब है लेकिन भारत, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें उनकी राह में प्रमुख बाधा बनाएगी। भारत की टीम में हर्मनप्रीत कौर की कप्तानी में नंदनी शर्मा, एन श्री चरणी और यस्तिका भाटिया जैसी युवा खिलाड़ियों के साथ सीमित ओवरों में मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयारी की गई है। ऑस्ट्रेलिया के पास बेथ मूनी, एलिस पैरी, एश्ले गार्डनर जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं साथ ही जॉर्जिया वोल और लूसी हैमिल्टन जैसी युवा स्टार भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर 25 साल की युवा कप्तानों में से एक हैं और उनकी कहानी प्रेरणादायक है। श्रीलंका की टीम में विश्मी गुणरत्ने और कविषा दिलहारी जैसी खिलाड़ियों के साथ आशा जगा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका लॉरा वोलवार्ट की कप्तानी में कायला रेनेके और एनेरी डर्कसेन जैसे नए खिलाड़ियों पर भरोसा कर रही है। वेस्टइंडीज और आयरलैंड जैसी नई टीमों को भी कमजोर नहीं माना जा रहा और यह टूर्नामेंट के प्रतिस्पर्धी माहौल को और बेहतर बना रहे हैं। यह टूर्नामेंट 12 टीमों के साथ इतना बड़ा है कि इसमें आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी नई टीमें भी शामिल हुई हैं जो महिला क्रिकेट की विकास की ओर संकेत दर सही हैं। सभी टीमों को बराबरी के मौके दिए गए हैं और नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं





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