Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

महिला टी20 विश्वकप 2026 आज शुरू, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में टॉस जीता

क्रिकेट News

महिला टी20 विश्वकप 2026 आज शुरू, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में टॉस जीता
महिला टी20 विश्वकप2026इंग्लैंड बनाम श्रीलंका
📆12-06-2026 17:27:00
📰Amar Ujala
88 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 84% · Publisher: 51%

महिला टी20 विश्वकप 2026 का आगाज हुआ है और पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टूर्नामेंट में 12 टीमें दो ग्रुपों में बंटी हुई हैं और उद्घाटन समारोह में विकेड बैंड की प्रस्तुति हुई। ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें खिताब के लिए तैयार हैं।

महिला टी20 विश्वकप 2026 का आगाज हुआ है और पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं जो दो ग्रुपों में बंटी हुई हैं। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, नीदरलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका तैनात हैं जबकि ग्रुप 2 में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में विकेड बैंड की प्रस्तुति हुई जिसमें स्टार एम्मा किंग्सटन और जीजी स्ट्रैलन ने एल्फाबा और ग्लिंडा के रूप में प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट को खेल से परे ले जाकर सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अनुभव तैयार किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सातवां विश्व कप जीतने के लिए बेताब है लेकिन भारत, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें उनकी राह में प्रमुख बाधा बनाएगी। भारत की टीम में हर्मनप्रीत कौर की कप्तानी में नंदनी शर्मा, एन श्री चरणी और यस्तिका भाटिया जैसी युवा खिलाड़ियों के साथ सीमित ओवरों में मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयारी की गई है। ऑस्ट्रेलिया के पास बेथ मूनी , एलिस पैरी, एश्ले गार्डनर जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं साथ ही जॉर्जिया वोल और लूसी हैमिल्टन जैसी युवा स्टार भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर 25 साल की युवा कप्तानों में से एक हैं और उनकी कहानी प्रेरणादायक है। श्रीलंका की टीम में विश्मी गुणरत्ने और कविषा दिलहारी जैसी खिलाड़ियों के साथ आशा जगा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका लॉरा वोलवार्ट की कप्तानी में कायला रेनेके और एनेरी डर्कसेन जैसे नए खिलाड़ियों पर भरोसा कर रही है। वेस्टइंडीज और आयरलैंड जैसी नई टीमों को भी कमजोर नहीं माना जा रहा और यह टूर्नामेंट के प्रतिस्पर्धी माहौल को और बेहतर बना रहे हैं। यह टूर्नामेंट 12 टीमों के साथ इतना बड़ा है कि इसमें आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी नई टीमें भी शामिल हुई हैं जो महिला क्रिकेट की विकास की ओर संकेत दर सही हैं। सभी टीमों को बराबरी के मौके दिए गए हैं और नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं.

महिला टी20 विश्वकप 2026 का आगाज हुआ है और पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं जो दो ग्रुपों में बंटी हुई हैं। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, नीदरलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका तैनात हैं जबकि ग्रुप 2 में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में विकेड बैंड की प्रस्तुति हुई जिसमें स्टार एम्मा किंग्सटन और जीजी स्ट्रैलन ने एल्फाबा और ग्लिंडा के रूप में प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट को खेल से परे ले जाकर सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अनुभव तैयार किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सातवां विश्व कप जीतने के लिए बेताब है लेकिन भारत, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें उनकी राह में प्रमुख बाधा बनाएगी। भारत की टीम में हर्मनप्रीत कौर की कप्तानी में नंदनी शर्मा, एन श्री चरणी और यस्तिका भाटिया जैसी युवा खिलाड़ियों के साथ सीमित ओवरों में मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयारी की गई है। ऑस्ट्रेलिया के पास बेथ मूनी, एलिस पैरी, एश्ले गार्डनर जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं साथ ही जॉर्जिया वोल और लूसी हैमिल्टन जैसी युवा स्टार भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर 25 साल की युवा कप्तानों में से एक हैं और उनकी कहानी प्रेरणादायक है। श्रीलंका की टीम में विश्मी गुणरत्ने और कविषा दिलहारी जैसी खिलाड़ियों के साथ आशा जगा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका लॉरा वोलवार्ट की कप्तानी में कायला रेनेके और एनेरी डर्कसेन जैसे नए खिलाड़ियों पर भरोसा कर रही है। वेस्टइंडीज और आयरलैंड जैसी नई टीमों को भी कमजोर नहीं माना जा रहा और यह टूर्नामेंट के प्रतिस्पर्धी माहौल को और बेहतर बना रहे हैं। यह टूर्नामेंट 12 टीमों के साथ इतना बड़ा है कि इसमें आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी नई टीमें भी शामिल हुई हैं जो महिला क्रिकेट की विकास की ओर संकेत दर सही हैं। सभी टीमों को बराबरी के मौके दिए गए हैं और नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

महिला टी20 विश्वकप 2026 इंग्लैंड बनाम श्रीलंका टॉस जीतना विकेड बैंड प्रदर्शन बर्मिंघम मैदान ग्रुप 1 ग्रुप 2 हर्मनप्रीत कौर अमेलिया केर विश्मी गुणरत्ने बेथ मूनी लॉरा वोलवार्ट

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की मतदाता सूची फाइनल, 2.03 करोड़ फर्जी वोटर बाहर, देंखे सभी 75 जिलों की लिस्ट - up panchayat chunav 2026 final voter list released 23 crore fake voters out from list check all 75 districts voter listउत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की मतदाता सूची फाइनल, 2.03 करोड़ फर्जी वोटर बाहर, देंखे सभी 75 जिलों की लिस्ट - up panchayat chunav 2026 final voter list released 23 crore fake voters out from list check all 75 districts voter listUP Panchayat Election 2026 Final Voter Lis
Read more »

Bihar MLC Election: निर्विरोध चुने गए विधान परिषद के 10 उम्मीदवार, जानें सर्टिफिकेट लेने कौन-कौन पहुंचे सदन?Bihar MLC Election: निर्विरोध चुने गए विधान परिषद के 10 उम्मीदवार, जानें सर्टिफिकेट लेने कौन-कौन पहुंचे सदन?10 Legislative Council candidates elected unopposed in Bihar MLC Election 2026 know winner name
Read more »

FIFA WC का भव्य आगाज: शकीरा, बर्ना बॉय, जे बाल्विन और बेलिंडा की शानदार प्रस्तुतियों ने बांधा समां; PHOTOSFIFA WC का भव्य आगाज: शकीरा, बर्ना बॉय, जे बाल्विन और बेलिंडा की शानदार प्रस्तुतियों ने बांधा समां; PHOTOSफीफा विश्व कप 2026 का रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ आगाज हुआ है। संगीत, रोशनी, आतिशबाजी और विश्वस्तरीय कलाकारों की शानदार
Read more »

Aaj Ka Panchang आज का पंचांग 12 जून 2026 : आज प्रदोष व्रत, जानें पूजा के लिए शुभ मुहूर्तAaj Ka Panchang आज का पंचांग 12 जून 2026 : आज प्रदोष व्रत, जानें पूजा के लिए शुभ मुहूर्तToday Panchang, 12 June 2026 | Adhik Maas 2026 | Pradosh Vrat 2026 : 12 जून 2026, शुक्रवार को ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भरणी नक्षत्र और अतिगण्ड योग भी रहेगा। सूर्य उत्तरायण और ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहेगा। जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल का...
Read more »

विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका खिताब की प्रमुख दावेदारविमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका खिताब की प्रमुख दावेदारविमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका खिताब की मजबूत दावेदार हैं। लेख में इन टीमों के रिकॉर्ड, फॉर्म और कप्तानी का विश्लेषण।
Read more »

DRDO Internship 2026: डीआरडीओ ने निकाली नई पेड इंटर्नशिप, ₹30000 के साथ मिलेगा सर्टिफिकेट, 20 जून तक करें अप्लाईDRDO Internship 2026: डीआरडीओ ने निकाली नई पेड इंटर्नशिप, ₹30000 के साथ मिलेगा सर्टिफिकेट, 20 जून तक करें अप्लाईDRDO Paid Internship 2026: देश के बड़े संस्थानों द्वारा इंटर्नशिप निकाली जाती है। जिसके जरिए स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट की देखरेख में प्रैक्टिली काम सीखने का मौका मिलता है। डीआरडीओ ने भी इंटर्न की नई हायरिंग निकाली है।
Read more »



Render Time: 2026-06-12 20:27:57