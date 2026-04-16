महिला आरक्षण कानून लागू: 2026 से प्रभावी, 2029 से मिलेगा लाभ

संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर चर्चा के बीच, भारत सरकार ने महिला आरक्षण कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, लेकिन इसका वास्तविक लाभ 2029 से मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है।
देश में महिला आरक्षण कानून लागू हो गया है। संसद में इस विधेयक पर चर्चा जारी है, लेकिन सरकार ने गुरुवार को ही अधिसूचना जारी कर इसे अमल में ला दिया है।
यह कानून, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम', जैसा कि इसे सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था, अब कानून का रूप ले चुका है।
इस कानून का मुख्य उद्देश्य विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, जो भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, कानून लागू होने की तारीख पर कुछ स्पष्टता की कमी है, क्योंकि संसद में इस पर अभी भी चर्चा चल रही है।
अधिसूचना में संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1(2) का हवाला देते हुए 16 अप्रैल 2026 को इसके प्रभावी होने की तिथि निर्धारित की गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2023 के इस अधिनियम के तहत आरक्षण का लाभ 2029 से पहले मिलना संभव नहीं है।
इसका मुख्य कारण यह है कि यह कानून 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में लोकसभा में जो तीन विधेयक विचाराधीन हैं, उनका भी यही उद्देश्य है कि महिला आरक्षण 2029 से लागू हो। अधिकारियों के अनुसार, कानून लागू हो जाने के बावजूद, मौजूदा लोकसभा में इसका तुरंत लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसके लिए अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया का पूरा होना अनिवार्य है।
इस परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही आरक्षित सीटों का निर्धारण संभव होगा। यह अधिसूचना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि यह उन विधेयकों पर चर्चा के बीच आई है जो अभी भी संसद में लंबित हैं।
महिला आरक्षण कानून, जिसे लंबे समय से विभिन्न महिला संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा था, अब एक कानूनी वास्तविकता बन गया है, भले ही इसका वास्तविक कार्यान्वयन कुछ वर्षों बाद ही होगा।
इस कानून के लागू होने से भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद है, जिससे नीति निर्माण और शासन में महिलाओं की आवाज़ को और अधिक बल मिलेगा। यह कदम लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। हालांकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आगे की चर्चा और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी।
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