महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, 40 साल पुरानी मांग पर बोले - 'नारी के दुख में मैं भी दुखी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में महिला आरक्षण विधेयक के पारित न होने पर विपक्ष की स्वार्थी राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने 40 साल पुरानी मांग को पूरा न कर पाने पर माताओं-बहनों से क्षमा मांगी और कहा कि 2029 के चुनावों से महिलाओं को अधिकार दिलाने का लक्ष्य था। पीएम ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर महिलाओं के अधिकार छीनकर ताली बजाने का आरोप लगाया और कहा कि 21वीं सदी की नारी सब देख रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा, बल्कि सीटों में समानुपात में वृद्धि होगी। अंत में, उन्होंने संकल्प दोहराया कि देश की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने का प्रयास जारी रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए शनिवार रात 8:30 बजे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। इस संबोधन में उन्होंने महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक के पारित न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी के दुख में वे स्वयं भी दुखी हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने वाला यह विधेयक, जो लगभग 40 वर्षों से लंबित था, इसका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं को यह अधिकार प्रदान करना था।

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करके विपक्ष ने एक ऐसा पाप किया है जिसकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत का हर नागरिक यह देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोका गया और उनके सपनों को बेरहमी से कुचला गया। प्रधानमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि उनके भरसक प्रयासों के बावजूद, वे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन करने में सफल नहीं हो पाए और इसके लिए उन्होंने देश की माताओं-बहनों से क्षमा मांगी।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों पर स्वार्थी राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसका खामियाजा देश की महिलाओं को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि कल पूरे देश की करोड़ों महिलाओं की नजरें संसद पर टिकी थीं, और यह देखना बेहद दुखद था कि जब महिलाओं के हित में लाया गया यह प्रस्ताव गिर गया, तो कांग्रेस, डीएमके, एसपी और टीएमसी जैसी पार्टियां तालियां बजा रही थीं। उन्होंने व्यंग्य किया कि महिलाएं के अधिकार छीनकर वे अपनी मेजें थपथपा रही थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पार्टियां यह भूल रही हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर पैनी नजर रख रही है, वह उनकी मंशा को समझ रही है और सच्चाई को भलीभांति जान चुकी है।

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का एक ही पैटर्न रहा है - झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को यह राजनीति अंग्रेजों से विरासत में मिली है और वह आज भी उसी बैसाखी पर चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश में बंटवारे की भावनाओं को हवा दी है, इसीलिए यह झूठ फैलाया गया कि परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने पहले दिन से ही यह साफ कर दिया था कि किसी भी राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात नहीं बदलेगा, न ही किसी का प्रतिनिधित्व कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समानुपात में बढ़ेंगी।

संबोधन के अंत में, प्रधानमंत्री मोदी ने देश की माताओं, बहनों और बेटियों को आश्वस्त किया कि वे उनके दुख में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वे आज शोक में हैं, लेकिन उनका प्रयास रुकेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, और उनकी आंतरिक शक्ति अजेय है। उन्होंने कहा कि आगे भी उन्हें देश की आधी आबादी के सपनों और देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करने के अवसर मिलेंगे





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