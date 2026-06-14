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महिला टी20 विश्व कप में भारत का पहला विरोधी पाकिस्तान, फ्रॉंटलाइन पर नया दबाव

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महिला टी20 विश्व कप में भारत का पहला विरोधी पाकिस्तान, फ्रॉंटलाइन पर नया दबाव
महिला क्रिकेटटी20 विश्व कपभारत बनाम पाकिस्तान
📆14-06-2026 09:16:00
📰NBT Hindi News
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भारत की महिला क्रिकेट टीम पिछले साल विश्व कप जीतने के बाद फॉर्म में गिरावट देखी, अब टी20 विश्व कप में पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है। टीम को समूह में शीर्ष दो स्थान के लिए सऊथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

महिला टी20 विश्व कप की शुरुआत में भारत का पहला प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान है। पिछले साल विश्व कप जीतकर हरमनप्रीत कौर की टीम ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए थे, परन्तु अब उनकी फ़ॉर्म में गिरावट आ गई है। भारत ने घरेलू मैदान पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस वर्ष का आयोजन विदेश में होने के कारण टीम को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब तक भारत ने इस टुर्नामेंट में कोई जीत हासिल नहीं की है, और इस शुरुआती मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर समूह में बेहतर स्थिति बनाना उनका प्रमुख लक्ष्य है। टीम ने पिछले साल के विश्व कप के बाद से कई अंतरराष्ट्रीय सीरीज ें खेली हैं। कुल मिलाकर बीस मैचों में नौ जीत और ग्यारह हार दर्ज की गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत ने क्लीन स्वीप किया, जबकि एक टेस्ट में उन्हें पराजय भोगनी पड़ी। टी20 में श्रीलंका के खिलाफ पाँच मैचों की श्रृंखला को स्वच्छता से जीता, फिर ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, परन्तु साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इन परिणामों ने टीम को अस्थिर कर दिया, जिससे अब वे विश्व कप में अपनी शक्ति सिद्ध करने की कोशिश में हैं। इतनी ही बात नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने पिछले कई वर्षों में बड़े पैमाने पर जीत हासिल की है। कुल मिलाकर सोलह मैचों में भारत ने तेरह जीत और पाकिस्तान को केवल तीन जीत मिली है। पाकिस्तान ने दो बार ही टी20 विश्व कप में जीत दर्ज की है, और आखिरी बार 2022 में भारत को पराजित किया था। इस कारण भारत की टीम अक्सर पाकिस्तान को हल्के में ले लेती है, परन्तु इस बार का मुकाबला उनके लिए आसान नहीं रहेगा। ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका सहित छह टीमें हैं, और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिये भारत को शीर्ष दो में फिनिश करना होगा। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों से मजबूत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिससे भारत के लिए यह टुर्नामेंट एक बड़ी परीक्षा बन गया है.

महिला टी20 विश्व कप की शुरुआत में भारत का पहला प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान है। पिछले साल विश्व कप जीतकर हरमनप्रीत कौर की टीम ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए थे, परन्तु अब उनकी फ़ॉर्म में गिरावट आ गई है। भारत ने घरेलू मैदान पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस वर्ष का आयोजन विदेश में होने के कारण टीम को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब तक भारत ने इस टुर्नामेंट में कोई जीत हासिल नहीं की है, और इस शुरुआती मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर समूह में बेहतर स्थिति बनाना उनका प्रमुख लक्ष्य है। टीम ने पिछले साल के विश्व कप के बाद से कई अंतरराष्ट्रीय सीरीजें खेली हैं। कुल मिलाकर बीस मैचों में नौ जीत और ग्यारह हार दर्ज की गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत ने क्लीन स्वीप किया, जबकि एक टेस्ट में उन्हें पराजय भोगनी पड़ी। टी20 में श्रीलंका के खिलाफ पाँच मैचों की श्रृंखला को स्वच्छता से जीता, फिर ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, परन्तु साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इन परिणामों ने टीम को अस्थिर कर दिया, जिससे अब वे विश्व कप में अपनी शक्ति सिद्ध करने की कोशिश में हैं। इतनी ही बात नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने पिछले कई वर्षों में बड़े पैमाने पर जीत हासिल की है। कुल मिलाकर सोलह मैचों में भारत ने तेरह जीत और पाकिस्तान को केवल तीन जीत मिली है। पाकिस्तान ने दो बार ही टी20 विश्व कप में जीत दर्ज की है, और आखिरी बार 2022 में भारत को पराजित किया था। इस कारण भारत की टीम अक्सर पाकिस्तान को हल्के में ले लेती है, परन्तु इस बार का मुकाबला उनके लिए आसान नहीं रहेगा। ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका सहित छह टीमें हैं, और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिये भारत को शीर्ष दो में फिनिश करना होगा। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों से मजबूत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिससे भारत के लिए यह टुर्नामेंट एक बड़ी परीक्षा बन गया है

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महिला क्रिकेट टी20 विश्व कप भारत बनाम पाकिस्तान हरमनप्रीत कौर अंतरराष्ट्रीय सीरीज

 

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