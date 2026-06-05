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महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-5 बल्लेबाज

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महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-5 बल्लेबाज
महिला टी-20 विश्व कपटॉप-5 बल्लेबाजहरमनप्रीत कौर
📆05-06-2026 09:57:00
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महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में चर्चा करते हैं। इनमें से हरमनप्रीत कौर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं।

महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-5 बल्लेबाज ों के बारे में आइए चर्चा करते हैं। इनमें से हरमनप्रीत कौर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 33 पारियों में 112.

21 की स्ट्राइक रेट और 25.03 के औसत से 726 रन बनाए हैं। उनके बाद मिताली राज, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिक्स और पूनम रावत हैं। ये सभी बल्लेबाज अपनी शानदार प्रदर्शनी से भारतीय टीम को मजबूत बनाते हैं। महिला टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होने वाली है, जिसमें भारतीय टीम अपना पहला मैच 14 जून को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेलेगी। इस टूर्नामेंट पर सभी की नजरें टिकी होंगी और टीम इंडिया हर हाल में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर खिताब जीतना चाहेगी। तो आइए इस आर्टिकल में आपको उन टॉप-5 भारतीय महिला बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाए हैं। हरमनप्रीत कौर महिला टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं। हरमन ने भारत के लिए टी-20 विश्व कप में 39 मैच खेले हैं, जिसकी 33 पारियों में उन्होंने 112.21 की स्ट्राइक रेट और 25.03 के औसत से 726 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं। वह 2 बार शून्य पर आउट हुई हैं। उन्होंने 70 चौके और 19 छक्के लगाए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। वह भारत के लिए टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने 24 टी-20 मैच खेले, जिसकी 23 पारियों में 97.31 की स्ट्राइक रेट और 40.33 के औसत से 726 रन बनाए हैं। उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए। इस दौरान 79 चौके और 1 छक्का लगाया। वह एक बार डक पर आउट हुईं। भारतीय स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का नाम टी-20 महिला विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आता है। मंधाना ने 25 मैच खेले हैं, जिसकी 25 पारियों में उन्होंने 114.41 की स्ट्राइक रेट और 21.83 के औसत से 524 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए हैं। वह एक बार शून्य पर आउट हुई हैं। उन्होंने 65 चौके और 11 छक्के भी लगाए हैं। टी-20 महिला विश्व कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर जेमिमा रोड्रिक्स का नाम आता है। जेमिमा ने 19 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 19 पारियों में उन्होंने 111.81 की स्ट्राइक रेट और 23.94 के औसत से 407 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए। एक बार शून्य पर आउट हुईं। उन्होंने 41 चौके और 1 छक्का लगाया। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर पूनम रावत का नाम आता है। पूरन ने भारत के लिए महिला टी-20 विश्व कप में 15 मैच खेले, जिसकी 15 पारियों में उन्होंने 90.57 की स्ट्राइक रेट और 37.30 के औसत से 373 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए। वह 2 बार शून्य पर आउट हुईं। 41 चौके लगाए हैं। पूनम इस टूर्नामेंट में 2 बार डक पर आउट हुई हैं। इन 3 भारतीय बैटर्स ने लगाए हैं टी20 महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा चौके, जानिए टॉप पर किसका कब्जा है

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महिला टी-20 विश्व कप टॉप-5 बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर मिताली राज स्मृति मंधाना जेमिमा रोड्रिक्स पूनम रावत क्रिकेट

 

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