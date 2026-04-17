महिला आरक्षण: 2029 में लागू होगा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम', लोकसभा सीटों की संख्या में होगी भारी वृद्धि

मोदी सरकार 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने के लिए संशोधन विधेयक लेकर आई है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। सीटों की कुल संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी, जिससे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और पुरुष सांसदों की संख्या पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभा ओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने वाले ' नारी शक्ति वंदन अधिनियम ' को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने के लिए एक संशोधन विधेयक पेश किया है। गुरुवार को इस संबंध में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीन विधेयक संसद में लाए गए, जिन पर शुक्रवार को चार बजे मतदान होना है। यह विधेयक महिलाओं की राजनीति क भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के लागू होने के बाद लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी।

सरकार ने इसके लिए संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक भी पेश किया है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसका अर्थ है कि कुल सीटों में से लगभग 283 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इस प्रावधान के लागू होने से न केवल महिला सांसदों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि होगी, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में उनकी आवाज और प्रतिनिधित्व भी मजबूत होगा। इस आरक्षण को लागू करने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद 2029 के लोकसभा चुनावों में इसका कार्यान्वयन होगा। महिला आरक्षण लागू होने के बाद, भले ही महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी, लेकिन पुरुषों के चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध रहेंगी। वर्तमान में, लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें से 74 महिला सांसद हैं (लगभग 13.6%) और 466 पुरुष सांसद (लगभग 86.4%) हैं। सीटों की संख्या बढ़कर 850 होने और 33% आरक्षण लागू होने के बाद, महिलाओं के लिए लगभग 283 सीटें आरक्षित होंगी, जबकि 567 सीटें सामान्य वर्ग के लिए होंगी। इन सामान्य सीटों पर पुरुष उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की अधिक संभावना है, जिससे पुरुष सांसदों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा सकती है। वर्तमान में 466 पुरुष सांसद हैं, जो बढ़कर लगभग 567 हो सकते हैं। यह एक 'विन-विन सिचुएशन' का निर्माण करेगा, जहां महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और पुरुष प्रतिनिधित्व भी बना रहेगा या बढ़ सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि महिला आरक्षण का मतलब पुरुष सांसदों की संख्या में कमी नहीं है। वास्तव में, सीटों की कुल संख्या में वृद्धि से पुरुष सांसदों के लिए भी अधिक अवसर पैदा होंगे। जब तक आरक्षण लागू नहीं होता, महिलाएं उन्हीं 543 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, जिन पर पुरुष भी चुनाव लड़ सकते हैं। आरक्षण के लागू होने के बाद, महिलाएं अपनी आरक्षित सीटों पर ही अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी, जिससे सामान्य सीटों पर पुरुष उम्मीदवारों को अधिक मौका मिलेगा। भारत में महिला सांसदों के प्रतिनिधित्व का इतिहास देखें तो 1952 में पहली लोकसभा में 22 महिला सांसद थीं (लगभग 5%)। 17वीं लोकसभा में यह संख्या बढ़कर 78 (14.36%) हो गई थी, लेकिन 2024 के आम चुनावों के बाद यह थोड़ी कम होकर 13.63% रह गई है। ऐसे में, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता को मजबूत करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। यह विधेयक अगली जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर ही पूर्ण रूप से लागू होगा, जिसका अर्थ है कि 2029 के चुनाव इसके कार्यान्वयन के लिए लक्षित हैं





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