महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेला, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी ने इस टूर्नामेंट भी अपनी आखिरी पारी खेल ली है।

महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेला, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी ने इस टूर्नामेंट भी अपनी आखिरी पारी खेल ली है। स्टीव वॉ ने जब संन्यास लिया, तब वह पूरी तरह फिट थे और फॉर्म में भी थे। अपनी आखिरी पारी में उन्होंने मैच बचाने वाली हाफ सेंचुरी बनाई। रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले ब्रायन लारा इंग्लैंड के खिलाफ अगली सीरीज में कप्तान होने वाले थे। लेकिन, IPL में धोनी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अब तो दर्शक भी पूछ रहे हैं कि क्या हम धोनी की आखिरी पारी देख चुके?

न जाने किस हेलिकॉप्टर शॉट के बाद वह उसी चॉपर में दूर निकल गए और हम देखते रह गए। धोनी ने जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, तो इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। 2014 में मेलबर्न टेस्ट ड्रॉ होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन, संवाददाता सम्मेलन खत्म होने के 45 मिनट बाद BCCI ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि यह धोनी का आखिरी टेस्ट मैच था। सीरीज के बीच में ही विराट कोहली को कप्तान बनाया गया और धोनी को एक और बार सफेद जर्सी में देखने का दर्शकों का सपना पूरा नहीं हो सका। वनडे से भी उनकी विदाई कुछ ऐसी ही रही। 15 अगस्त 2020 की शाम साढ़े सात बजे उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'आपके प्यार, समर्थन के लिए धन्यवाद। 19:29 बजे से मुझे रिटायर्ड माना जाए।' धोनी ने आखिरी मैच 2019 में इंग्लैंड में खेला था। मगर, वह IPL में खेल रहे थे। 2021 और 2023 में उन्होंने चेन्नै सुपर किंग्स को खिताब दिलाया। फिर, 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंप दी और विकेटकीपर के तौर पर खेलते रहे। 2025 में भी वह पीली जर्सी में नजर आए, लेकिन इस IPL में कोई मैच नहीं खेला। क्रिकेट में बैटिंग टाइमिंग का खेल है। विकेटों के पीछे की स्फूर्ति और विकेट के आगे बढ़कर सिक्स मारने की कला...

धोनी की टाइमिंग पर कभी किसी को शक नहीं हुआ। लिहाजा, संन्यास की घोषणा में देरी कैसे हो जाती! क्या टेस्ट और वनडे से संन्यास की तरह धोनी इस बार भी फैसला छिपाकर रखना चाहते हैं? धोनी को कभी इमोशनल नहीं देखा गया। उनके व्यक्तित्व की तरह ही उनका हर डिसिजन कैलकुलेटिव रहता है। क्या चले गए धोनी। कहते हैं संन्यास तब लेना चाहिए, जब लोग कहें - 'अरे! अभी क्यों?

' न कि यह पूछें - 'अभी क्यों नहीं? ' स्टीव वॉ ने जब संन्यास लिया, तब वह पूरी तरह फिट थे और फॉर्म में भी थे। अपनी आखिरी पारी में उन्होंने मैच बचाने वाली हाफ सेंचुरी बनाई। रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले लारा इंग्लैंड के खिलाफ अगली सीरीज में कप्तान होने वाले थे। लेकिन, IPL में धोनी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अब तो दर्शक भी पूछ रहे हैं कि क्या हम धोनी की आखिरी पारी देख चुके?

न जाने किस हेलिकॉप्टर शॉट के बाद वह उसी चॉपर में दूर निकल गए और हम देखते रह गए





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महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 संन्यास क्रिकेट

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