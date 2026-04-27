महोबा में भाजपा में यौन शोषण का आरोप, जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप

महोबा जिले में भाजपा की पूर्व जिला मंत्री ने जिलाध्यक्ष पर यौन शोषण का प्रस्ताव देने का आरोप लगाया है। उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से यह आरोप लगाया और कहा कि उनके पति को भी धमकी दी गई थी। जिलाध्यक्ष ने आरोपों को निराधार बताया है।

उप्र के महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) में चल रहे आंतरिक कलह ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है। पार्टी की जिला कार्यसमिति के गठन के बाद से ही पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब एक पूर्व जिला मंत्री द्वारा फेसबुक लाइव के माध्यम से लगाए गए आरोप पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया है कि उनके पति को 376 (दुष्कर्म) की धारा में फंसाने की धमकी दी गई थी। उन्होंने जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पद के बदले में यौन शोषण का प्रस्ताव दिया गया था। पूर्व मंत्री के अनुसार, उन्होंने जिलाध्यक्ष से उच्च पद पर नियुक्ति का अनुरोध किया था। जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने उन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाने की पेशकश की, लेकिन इसके बदले में कुछ ‘देने’ की बात कही। जब पूर्व मंत्री ने कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनका मकान बिक चुका है और उनके पति का काम भी ठीक नहीं चल रहा है, तो जिलाध्यक्ष ने कथित तौर पर इशारों में कहा कि उनके पास ‘देने’ के लिए बहुत कुछ है और उन्हें ‘इशारों को समझना’ चाहिए। जिलाध्यक्ष ने आगे कहा कि यदि वह जिला उपाध्यक्ष बना देती हैं, तो उन्हें उनके साथ लखनऊ और दिल्ली की यात्राओं पर जाना होगा, और किसी को भी कोई संदेह नहीं होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि ‘एक बार मेरे साथ बिस्तर पर आ जाओ, और मैं तुम्हें जिला पंचायत का टिकट भी दिलवा दूंगा’। पूर्व मंत्री के अनुसार, वह इस प्रस्ताव से अपमानित महसूस करते हुए तुरंत वहां से चली गईं। हालांकि, पूर्व मंत्री ने शुरू में इस मामले को अनदेखा करने की कोशिश की, यह सोचकर कि वे 10 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रही हैं और लोग हमेशा अफवाहें फैलाते रहते हैं। लेकिन, जब पार्टी के अन्य सदस्य, जैसे कि जिला उपाध्यक्ष पंकज और महामंत्री जयपाल, उन्हें जिलाध्यक्ष की बात मानने के लिए दबाव डालने लगे, तो उन्हें एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। पंकज ने एक बैठक के दौरान उन्हें जिलाध्यक्ष की बात मानने की सलाह दी, जबकि जयपाल अक्सर रात में उन्हें फोन करते थे और पद का लालच देते थे। पूर्व मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह डरने वाली नहीं हैं और चुप नहीं रहेंगी, और वह इस मामले में पूरी ताकत से लड़ेंगी। इससे पहले भी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर उन्हें पार्टी से हटाने के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं, जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने इन आरोप ों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि वह वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और कभी भी उन पर कोई आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा कि पद न मिलने पर कोई इतना नीचे गिर जाएगा, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि वह वरिष्ठजनों और जनप्रतिनिधियों से बात करके आगे का निर्णय लेंगे और जानबूझकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इस घटना के बाद, जिला कार्य समिति के एक मंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्हें फिर से वही पद दिया गया था। यह मामला अब पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, और इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इस पूरे प्रकरण से पार्टी के भीतर की गुटबाजी और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें उजागर हो गई हैं। अब यह देखना होगा कि पार्टी इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और दोषियों को कैसे सजा दिलाती है। जनता की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं, और सभी को उम्मीद है कि पार्टी इस मामले में निष्पक्षता से जांच करेगी और दोषियों को कड़ी सजा देगी। इस घटना ने एक बार फिर राजनीति क दलों में नैतिकता और मूल्यों के महत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

उप्र के महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में चल रहे आंतरिक कलह ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है। पार्टी की जिला कार्यसमिति के गठन के बाद से ही पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब एक पूर्व जिला मंत्री द्वारा फेसबुक लाइव के माध्यम से लगाए गए आरोप पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया है कि उनके पति को 376 (दुष्कर्म) की धारा में फंसाने की धमकी दी गई थी। उन्होंने जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पद के बदले में यौन शोषण का प्रस्ताव दिया गया था। पूर्व मंत्री के अनुसार, उन्होंने जिलाध्यक्ष से उच्च पद पर नियुक्ति का अनुरोध किया था। जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने उन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाने की पेशकश की, लेकिन इसके बदले में कुछ ‘देने’ की बात कही। जब पूर्व मंत्री ने कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनका मकान बिक चुका है और उनके पति का काम भी ठीक नहीं चल रहा है, तो जिलाध्यक्ष ने कथित तौर पर इशारों में कहा कि उनके पास ‘देने’ के लिए बहुत कुछ है और उन्हें ‘इशारों को समझना’ चाहिए। जिलाध्यक्ष ने आगे कहा कि यदि वह जिला उपाध्यक्ष बना देती हैं, तो उन्हें उनके साथ लखनऊ और दिल्ली की यात्राओं पर जाना होगा, और किसी को भी कोई संदेह नहीं होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि ‘एक बार मेरे साथ बिस्तर पर आ जाओ, और मैं तुम्हें जिला पंचायत का टिकट भी दिलवा दूंगा’। पूर्व मंत्री के अनुसार, वह इस प्रस्ताव से अपमानित महसूस करते हुए तुरंत वहां से चली गईं। हालांकि, पूर्व मंत्री ने शुरू में इस मामले को अनदेखा करने की कोशिश की, यह सोचकर कि वे 10 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रही हैं और लोग हमेशा अफवाहें फैलाते रहते हैं। लेकिन, जब पार्टी के अन्य सदस्य, जैसे कि जिला उपाध्यक्ष पंकज और महामंत्री जयपाल, उन्हें जिलाध्यक्ष की बात मानने के लिए दबाव डालने लगे, तो उन्हें एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। पंकज ने एक बैठक के दौरान उन्हें जिलाध्यक्ष की बात मानने की सलाह दी, जबकि जयपाल अक्सर रात में उन्हें फोन करते थे और पद का लालच देते थे। पूर्व मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह डरने वाली नहीं हैं और चुप नहीं रहेंगी, और वह इस मामले में पूरी ताकत से लड़ेंगी। इससे पहले भी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर उन्हें पार्टी से हटाने के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं, जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि वह वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और कभी भी उन पर कोई आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा कि पद न मिलने पर कोई इतना नीचे गिर जाएगा, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि वह वरिष्ठजनों और जनप्रतिनिधियों से बात करके आगे का निर्णय लेंगे और जानबूझकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इस घटना के बाद, जिला कार्य समिति के एक मंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्हें फिर से वही पद दिया गया था। यह मामला अब पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, और इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इस पूरे प्रकरण से पार्टी के भीतर की गुटबाजी और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें उजागर हो गई हैं। अब यह देखना होगा कि पार्टी इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और दोषियों को कैसे सजा दिलाती है। जनता की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं, और सभी को उम्मीद है कि पार्टी इस मामले में निष्पक्षता से जांच करेगी और दोषियों को कड़ी सजा देगी। इस घटना ने एक बार फिर राजनीतिक दलों में नैतिकता और मूल्यों के महत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं





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