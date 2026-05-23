महोबा: नीट छात्रा से मिलने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला दर्ज

महोबा में दुष्कर्म पीड़ित छात्रा से मिलने गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और 30 समर्थकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और रास्ता जाम करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी और अपहरण के मामले ने अब एक गंभीर राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जब इस पीड़ित छात्रा से मिलने पहुंचे तो उन्होंने न केवल प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाए बल्कि यह चेतावनी भी दी कि यदि पीड़िता को उचित न्याय नहीं मिला तो वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हालांकि, न्याय की इस लड़ाई के बीच अजय राय खुद कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। उन पर और उनके करीब 30 समर्थकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने और सार्वजनिक मार्ग को बाधित करने के आरोप में स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अजय राय ने पीड़ित छात्रा से मुलाकात कर उसे हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और सरकार से उसकी सुरक्षा व आर्थिक मदद की पुरजोर मांग की। इस दुखद घटना की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव की रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती महोबा में किराए का कमरा लेकर नीट की तैयारी कर रही थी। वह युवती अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन 30 अप्रैल को जब वह लाइब्रेरी से अपने घर लौट रही थी, तभी उसका अपहरण कर लिया गया। लगभग 16 दिनों तक वह युवती लापता रही, जिसके दौरान उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। अजय राय ने आरोप लगाया कि अपराधियों ने छात्रा को नशे के इंजेक्शन दिए और उसका शारीरिक व मानसिक शोषण किया। सबसे दुखद पहलू यह था कि 3 मई को छात्रा का नीट का पेपर था, लेकिन अपहरण के कारण वह अपने भविष्य के इस महत्वपूर्ण पड़ाव से वंचित रह गई। अपराधियों ने छात्रा के साथ जबरन शादी का नाटक भी किया और अंत में उसे खुद लाकर घर छोड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बात पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में पूरी तरह निष्क्रिय रहा और छात्रा को समय पर बचाने में विफल रहा। उन्होंने मांग की कि पीड़िता को तत्काल 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, उसे पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को जेल भेजा है और गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की थीं, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि यह कार्रवाई बहुत देरी से की गई। मामला तब और अधिक बढ़ गया जब अजय राय की महोबा यात्रा के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा गया। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य और अधिवक्ता नीरज रावत ने इस मामले को लेकर शहर कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि अजय राय ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया था और वह लगभग 15-16 गाड़ियों के काफिले और दर्जनों समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे थे। उनके वाहनों को सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़ा किया गया, जिससे मुख्य रास्ता बाधित हो गया और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था बिगड़ने के कारण ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर वायरल वीडियो की पेन ड्राइव को जब्त कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है और इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश कह रही है, वहीं भाजपा इसे प्रधानमंत्री का अपमान और कानून व्यवस्था की सरेआम अवहेलना मान रही है। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। महोबा की यह घटना अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बड़े टकराव का केंद्र बन गई है, जिसमें कानून, राजनीति और मानवीय संवेदनाएं सब एक साथ उलझ गई हैं.

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी और अपहरण के मामले ने अब एक गंभीर राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जब इस पीड़ित छात्रा से मिलने पहुंचे तो उन्होंने न केवल प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाए बल्कि यह चेतावनी भी दी कि यदि पीड़िता को उचित न्याय नहीं मिला तो वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हालांकि, न्याय की इस लड़ाई के बीच अजय राय खुद कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। उन पर और उनके करीब 30 समर्थकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने और सार्वजनिक मार्ग को बाधित करने के आरोप में स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अजय राय ने पीड़ित छात्रा से मुलाकात कर उसे हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और सरकार से उसकी सुरक्षा व आर्थिक मदद की पुरजोर मांग की। इस दुखद घटना की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव की रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती महोबा में किराए का कमरा लेकर नीट की तैयारी कर रही थी। वह युवती अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन 30 अप्रैल को जब वह लाइब्रेरी से अपने घर लौट रही थी, तभी उसका अपहरण कर लिया गया। लगभग 16 दिनों तक वह युवती लापता रही, जिसके दौरान उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। अजय राय ने आरोप लगाया कि अपराधियों ने छात्रा को नशे के इंजेक्शन दिए और उसका शारीरिक व मानसिक शोषण किया। सबसे दुखद पहलू यह था कि 3 मई को छात्रा का नीट का पेपर था, लेकिन अपहरण के कारण वह अपने भविष्य के इस महत्वपूर्ण पड़ाव से वंचित रह गई। अपराधियों ने छात्रा के साथ जबरन शादी का नाटक भी किया और अंत में उसे खुद लाकर घर छोड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बात पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में पूरी तरह निष्क्रिय रहा और छात्रा को समय पर बचाने में विफल रहा। उन्होंने मांग की कि पीड़िता को तत्काल 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, उसे पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को जेल भेजा है और गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की थीं, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि यह कार्रवाई बहुत देरी से की गई। मामला तब और अधिक बढ़ गया जब अजय राय की महोबा यात्रा के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा गया। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य और अधिवक्ता नीरज रावत ने इस मामले को लेकर शहर कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि अजय राय ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया था और वह लगभग 15-16 गाड़ियों के काफिले और दर्जनों समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे थे। उनके वाहनों को सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़ा किया गया, जिससे मुख्य रास्ता बाधित हो गया और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था बिगड़ने के कारण ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर वायरल वीडियो की पेन ड्राइव को जब्त कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है और इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश कह रही है, वहीं भाजपा इसे प्रधानमंत्री का अपमान और कानून व्यवस्था की सरेआम अवहेलना मान रही है। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। महोबा की यह घटना अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बड़े टकराव का केंद्र बन गई है, जिसमें कानून, राजनीति और मानवीय संवेदनाएं सब एक साथ उलझ गई हैं





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